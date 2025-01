Őt olvasva úgy érezhetjük, valami olyasmiben részesülünk, amit talán beavatásnak lehetne nevezni – 125 éve született Fekete István

A következő években a korszak egyik legnépszerűbb írójává vált, s így maradt ez a szocializmus idején is, noha közben (látszólag) máshová helyeződtek át az életmű súlypontjai. Fekete Istvánból ifjúsági író lett, az is maradt, legalábbis ebbe a skatulyába lett beleszuszakolva. Ifjúsági író, vadászíró, mittudomén, az irodalomnak ezek a hülye besorolásai. De nem az életművet akarnám e helyt áttekinteni,

inkább csak az idillhez szeretnék visszatérni. E visszatérés közben azért eszembe jut, hogy látni-e ma olyan „térfogatú” írót, mint Fekete István.

A válasz erre a kérdésre rövid: nem. Kortársai között akadt néhány hozzá hasonló, a korábbiak között is találunk ilyeneket Tömörkénytől Krúdyig vagy Gárdonyiig. Ez a térfogat nem is elsősorban az írói kvalitásokra vonatkozik (bár azokra is), inkább alkati dolog lehet, egy bizonyos alkotó-típusra jellemző jegyek összessége. Valami mély és átfogó beágyazottság a létezésbe, talán így mondanám most hirtelen. Ez a fentnevezettekre egyként mélyen jellemző íróilag, és ugyanígy áll mindez Fekete Istvánra is. Ha Fekete Istvánt olvasunk, úgy érezhetjük, hogy valami olyasmiben részesülünk, amit talán beavatásnak lehetne nevezni. Finoman díszített, egyszerű mondatai a valóság mélyebb rétegei felé tárják ki az ajtót. Holott semmi különöset nem csinál. Semmi titokzatos nincs az írásaiban, semmi hermetikus. Amikor valamit elrejt, arra a korszak kényszeríti. Állatok szájába ad olyan mondatokat, amelyek emberi szereplők szájából évtizedekig nem hangozhattak volna el. Rókák, baglyok, fecskék, tölgyfák, patakok és felhők nyelvén üzen 1945-től a haláláig.

A Tüskevárban látszódik leginkább ez a beavatás-jelleg, Matula alakja sok tekintetben hasonlít Arszenyev halhatatlan figurájára, Derszu Uzalára.

Mindkettő olyan ember, aki a mindenségben létezik, átérzi és megérti azt az egységet, ami a létezőket a végtelennel összefűzi. Az egyik Mandzsúria hegyvidékén, a másik a Kis-Balaton nádasaiban tesz tanúbizonyságot arról, hogy elvesztettünk az életünkből valamit, ami miatt nyomorúságra vagyunk ítélve. Elvesztettük, nincs sehol, és egyre inkább úgy tűnik, hiába is keressük már. Fekete István ezt az eredendő összhangot, rejtélyes egységet mutatta fel a műveiben. Elemi erővel vágyott erre az összhangra, amelyet saját, személyes életében csak ritkán, rövid időkre volt képes elérni. Leginkább akkor, ha hátat fordított az emberi világnak és a tájban merült el. De ebben az elfordulásban sem vált embergyűlölővé, sőt. Kevesen írtak nála együttérzőbb sorokat a másik szenvedéséről. Mélyen, illúziók nélkül értette az embert, túlhajszolt szíve együtt rezonált minden teremtett lény küzdelmes sorsával. Ezzel együtt volt az idill írója, vagy épp ezért. A természetben és saját mély vallásosságában talált rá arra a helyre, ahonnan nem zökkenthette ki semmiféle evilági erő. Ez a hely az idillé, ami nem valami végtelen lelki wellnesst jelent, hanem azt, hogy valaki megérti, hogy hol van, miért van ott, ahol van, és mi a dolga ezzel az ottléttel.

Egész lényével vállalja a valóságot. A Fekete Istvánra olyannyira jellemző rezignált, csendes mondatok ebből a rátalálásból erednek.

Amikor a térfogatot emlegettem, erre gondoltam, és ebben az értelemben tettem fel a kérdést (magamnak is), hogy hol látni ma Fekete Istvánhoz mérhető írástudót. Az irodalmat sok mindenért lehet szeretni, és jó néhány olyan szerző akad ma is, akit ezért vagy azért lehet becsülni. De csak kevesen vannak olyanok, akik képesek arra, hogy miközben olvassuk őket, egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy úgy érezzük: belelátunk a teremtésbe. Ez a legnagyobbak attribútuma. Fekete István pedig közülük való volt. „Este értünk oda, és most már ismerősként nézett ránk a kis ház. Tűzhelyén vidáman lobbant fel a tűz, és udvarán lágy perregéssel üdvözölte az estét egy lappantyú. Kéményünk otthonosan fújta a füstöt, és valódi bácskai kenyeremet ettük. Jó volt nagyon.” Ennyi az egész.