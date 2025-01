A magyar Kojak újra Budapesten: lányai tartják életben Inke László emlékét

Inke László fiatalon és már elismert színészként. Fotó: Inke-család archívuma



Inke Gabriella úgy látja, az édesapja egy különösen érzékeny ember volt, megélte a jót és a rosszat is, mellette pedig folyamatosan a jelenben élt: „Élvezte a pillanatot és keveset foglalkozott a jövővel. Szeretett utazni, szerette a finom ételeket és az italokat és kedvelte a jó társaságot.” Sok embert kedvelt, de keveseket engedett magához közel. A színész Szabó Gyula volt a legjobb barátja, nagyon mély kapcsolat volt az övék.

„A családok is összejártak, szinte minden nyarat Zamárdi felsőn töltöttünk, ott volt Szabó Gyuláéknak nyaralója, apu pedig bérelt egy másikat”

– emlékezett Gabriella. Az Inke-lányok azt is elárulták, a kiállítás sikeréért (amelyen Inke László személyes tárgyai, fotók, filmplakátok és egyéb relikviák is láthatók majd) a színész unokái is sokat dolgoznak, ők már nem ismerhették az 1992-ben, 67 éves korában elhunyt magyar Kojakot, most viszont, a kiállításon dolgozva napról napra közelebb kerülnek a nagypapához lelkileg. Arra a kérdésre, hogy mit szólna Inke László, ha tudná, kiállítást rendez az életéből a családja, az Inke-lányok rávágják: „Büszke lenne ránk. Nagyon büszke.”