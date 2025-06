Elege lett a szivárványlobbiból, lebontotta az LMBTQ-kiállítást a lengyel képviselő (VIDEÓ)

Grzegorz Braun, a lengyel Konföderáció párt EP-képviselője újból felhívta magára a figyelmet. Ezúttal a Szejmben nem fogta vissza magát, és a jelenlévők legnagyobb döbbenetére

megsemmisítette az egyik parlamenti helyiségben kialakított LMBTQ-kiállítást, mivel elege lett a szivárványlobbiból.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Polish MEP Grzegorz Braun destroyed a pro LGBT exhibition in Polish parliament. pic.twitter.com/imgC0NVIqt — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 11, 2025

Mint arról a Mandiner is beszámolt korábban, Brauntól nem áll messze, hogy radikálisabban és teátrálisabban fejezze ki a véleményét bizonyos témákban. Május elején ugyancsak a Szejm épületében tépte le és taposta meg az EU-s zászlót, miközben azt kiabálta, hogy

ez itt Lengyelország, nem Brüsszel!”.

De nemcsak ez az akciója járta be a nemzetközi sajtót. Az elnökválasztási kampány hevében az egyik kisváros hivatalának homlokzatáról egy társával az ukrán lobogót is eltávolították. A manőver zenei aláfestést is kapott: a körülöttük állók a lengyel himnuszt énekelték.

***