Legjobb barátai az írók és művészek, feltéve, ha meghaltak: a fejfacipelő Vasvári Kovács József története

Vasvári Kovács József 1832-ben született Pakson, az édesapja orvos volt, ám korán meghalt, így neki és a testvéreinek is dolgoznia kellett. Vasvári Pestre ment, ahol beállt orgonakészítőnek, ám jött az 1848-as forradalom és nem volt számára kérdés, hogy öt testvérével együtt harcolni fog a magyar szabadságért. Ne feledjük, 16 éves volt ekkor… A levert forradalom után 1850-ben kezdte a színészi karrierjét, idővel pedig a pesti Népszínház társulatának lett a tagja és rendszeresen fellépett énekesként. A legtöbbet a Komlókertben, ahol nem egyszer hétszáz nézője volt az előadásának. Azt is tudni lehet, önkéntes tűzoltó lett, a lapok is megírták 1870-ben, hogy