Elképesztő kincseket hoztak Budapestre

A verőtövek, valamint az azokkal készült emlékérmék és kitüntetések általában valamiféle jeles történelmi esemény lenyomatai, ezek pedig mind a nemzeti identitás szerves részét képezik, méghozzá úgy, hogy az érmék évszázadokon át megőrzik a magyar történelem fontosabb pillanatait, legyen szó portrékról, jubileumokról, vagy éppen politikai fordulópontokról.

Nem mellesleg az értékük is igen magas, ahogy arra Nagy Elek, a BÁV Zrt. igazgatósági tagja is kitért, elvégre ha egy-egy több száz éves, különleges verőtő kalapács alá kerülne, akár az aukción akár a 10 millió forintos licitig is eljuthatna.

A megnyitón az is kiderült, hogy a gyűjtemény értékét tovább növeli az is, hogy a magyar piacon hasonló műtárgy nagyjából 10 éve nem került kereskedelmi forgalomba. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese azt is hozzátette, hogy „A Magyar Nemzeti Múzeum fontosnak tartotta, hogy bemutassa a nemcsak műtárgyként jelentős kollekciót, de mint elsőrendű történeti forrást is.

Történészeknek, művészettörténészeknek és numizmatikai kutatóknak egyaránt rendkívüli lehetőséget biztosít ez a gyűjtemény a magyar és európai érmetörténet további kutatására.”

A kiállítás különlegességei közé tartozik az a kitüntetési jelvény, amely a hidegháború alatt született és az 1960-as évek korhangulatát tükrözi. Ekkor készült ugyanis titokban az a kitüntetés, amelyet a Disznó-öbölbeli invázió és a kubai rakétaválság idején a lehetséges harmadik világháborúban résztvevő magyar katonák kaptak volna meg. Ebből mindössze néhány darab készült, hollétük pedig a mai napig ismeretlen, a verőtövek azonban nemcsak megmaradtak, de bizonyítékként is szolgálnak az akkori abszurd politikai helyzetre.