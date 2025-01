Fölugrott hát Herman Ottó egy konfliskocsi tetejére

Herman Ottót egész gyerekkoromban amolyan meseszerű alaknak gondoltam. Aminek nyilván volt köze a különféle tan- és egyéb könyvekben látható fotóihoz – robusztus, sörényes fej óriási szakállal –, de gyanítom, az is szerepet játszott benne, hogy a lakásunkhoz közeli Herman Ottó-lakótelepen

sok csodálatos dolog volt a fagyit is áruló garázskocsmától a környék egyetlen, a folyton kitörő lécei miatt finoman szólva is balesetveszélyes hajóhintájáig. Azt csak sokkal később tudtam meg, hogy a szepességi német családból származó Herman Ottó nem csupán az én képzeletemben magasodott fel, a valóságban sem volt éppen érdektelen figura; nem véletlenül emlegetjük az utolsó magyar polihisztorként.