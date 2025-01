„A tánc a személyiségemmé, a Győri Balett a sorsommá vált” – negyvenötödik évadát ünnepli a legendás társulat

Igen is, meg nem is. A lokálpatrióta kötődésem ugyanúgy megvan, hiszen ezen a vidéken születtem és voltam kisgyerek. De hogy teljesen őszinte legyek, miután a Magyar Fesztivál Balettól, amelynek alapító tagja voltam, 1997-ben a Győri Baletthez kerültem, azt gondoltam, ez csak egy röpke állomás lesz a pályámon. Külföldre szerettem volna menni, de akkoriban ez még elég nehézkes volt, kevesebb próbatáncot hirdettek, és azokról is sokszor későn értesültünk. Így lett a rövid megállóból huszonhat év, végigjárva a ranglétra összes fokát.

Egyszer sem bánta meg, hogy maradt?

Őszintén mondom, hogy nem. Talán, mert nekem a tánc mindig elsősorban a közösséget, az együtt átélt csodát jelentette, és csak utána a mozdulatok precíz művészetét. Álmodozó kamasz voltam, aki nehezen tűri a szabályokat, kötöttségeket, ezért egy ideig nem is nagyon tudtak milyen skatulyába tenni, valaki azt állította, extrém tehetséges vagyok, más meg, hogy közöm nincs az egészhez. De nem nagyon érdekelt a véleményük. Mert tánc közben mindig boldog voltam, a személyiségem részévé vált. Ahogyan mára a Győri Balett a sorsommá, most már a magánéletemet tekintve is, hiszen a kislányom anyukája ugyancsak itt táncol. Ennél többet azt hiszem, nem is kívánhatnék.

És ha mégis?

Nagyon szeretném, ha kiköltözhetnénk a színházból, és lenne végre egy korszerű, saját épületünk.

Itt, akár más műfajok intenzívebb bevonásával, tovább folytathatnák a kísérletezést; egyfajta térségi művészeti központról álmodom, ahová Szlovákiából, Ausztriából is átjárnának az emberek. Megérdemelnénk. Nemcsak mi, de a helyi közönségünk is. Amikor megválasztottak igazgatónak, egy héten keresztül, ahányszor csak átmentem a Széchenyi téren, megálltak és megtapsoltak az emberek. Nem engem ünnepeltek. Hanem azt, ami nélkül ma már a város elképzelhetetlen lenne: a Győri Balettet.

