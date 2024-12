A Vénusz-szobortól az aktokig – különleges karácsonyi aukció a Kincsem-palotában

Nyitókép: Csernus Tibor nagy méretű Aktok című képe a Kincsem-palotába. (Pintér Geléria és Aukciósház)

Előkelő családok látogatták valamikor a Reáltanoda utcai neoreneszánsz Kincsem-palotát, amely ma a budapesti belváros kiemelkedő rendezvénytere, és amelyben most néhány hétig a Pintér Galéria és Aukciósház ünnepi aukciós tárlata látható. A galériavezető Pintér Pétertől nem állnak távol a hasonló alkalmak, aukciósháza többször rendezett már „kihelyezett aukciókat”, nyaranta például a balatonfüredi Vaszary-villában szokott erre sor kerülni, de volt már korábban karácsonyi árverésük a Four Seasons hotelben is.

„Fontos változtatni a kiállítások és az árverések helyszínén,

hiszen ezek az alkalmak társasági események, így határozott karaktert kell adni nekik.

Annál is inkább, mert egyre több van belőlük Budapesten az adventi időszakban” – indokolja meg Pintér Péter, miért kell kilépni időnként a megszokott keretek közül.

Ifj. Vastagh György: Kincsem, bronz, 50 x 35 cm (Fotó: Pintér Galéria és Aukciósház)

Mint ahogyan most is, amikor a műtárgyak a Kincsem-palotában kapnak új fényt, már csak az ingatlan múltja miatt is méltó díszletek között; az épület egykor Kincsem tulajdonosának városi lakhelye volt, a csodaló istállója a belső udvarban állt. A legendás állat most sem hiányozhat innen, az aukciós tárlaton ifjabb Vastagh György 1942-ben, megrendelésre, vándordíjnakkészült bronzszobra idézi meg.

„A Kincsem-palota tényleg varázslatos helyszín, a klasszikus és a kortárs műalkotások jelenléte pedig a termek és a folyosók egykori hangulatába vezet vissza” – mondja még Pintér Péter.

Arról az örvendetes tapasztalatáról is beszél,

hogy a kortárs képzőművészek munkái egyre keresettebbek.

„Arra külön büszke vagyok, hogy a középgeneráció néhány festőművésze, köztük Péterfy Ábel, Osgyányi Sára, Bereczki Kata vagy Naomi Devil rendszeres szereplői az árveréseiknek, mi több, gyakran direkt ezekre készítenek munkákat. Jó érzés azt is látni, hogy néhány képzőművész befuttatásában szerepünk volt. Pillanatnyilag úgy látom, hogy a műtárgypiac stabil, ami megdöbbentett, hogy pont a pandémia éve volt nagy ugrás, amikor erősödött az eladásunk” – teszi hozzá a galériavezető.