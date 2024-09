Hudec-kód – A magyar, aki felépítette Sanghajt, itthon mégis alig tudunk róla

A Sanghajban töltött huszonkilenc éve alatt száz, az ő nevéhez köthető épületet született, ebből hatvan ma is áll, nagyjából felük műemléki védelem alatt. Közülük a legismertebb a város örök szimbólumának számító, 1983-ig Ázsia legmagasabb épületeként számontartott 22 emeletes Park Hotel, a magánházak közül a pedig Bauhaus-art deco elemeket vegyítő úgynevezett Zöld ház és a Psziché kertjének hívott villa, amely jelenleg a Sanghaji Írószövetség székhelye.

Park Hotel, Sanghaj, 2009. (Fotó: Szalontai Ábel/Hudec Kulturális Alapítvány)

Hudec sikerei csúcsán sem feledkezett meg a magyarságáról, többfe tisztségben szervezte a helyi magyar közösséget, 1942-ben magyar konzul lett, Sanghaj japán megszállása alatt pedig saját biztonságát is kockára téve bújtatta, hamis papírokkal segítette a magyar közösség zsidó tagjait. A kommunista hatalomátvételt követően néhány bőrönddel menekülnie kellett, feleségével először Svájcban, végül Berkeley-en találtak új otthonra. Ekkor már leginkább a régészet és a vállasfilozófia érdekelte; XII Pius pápa hívására Rómában részt vett Szent Péter sírjának feltárásában is.

A 65 évesen meghalt Hudec Lászlót azonban nemhogy nem felejtették el Kínában, személyét, építészeti örökségét olyannyira becsben tartják, hogy például 2008 óta Sanghajban a Hudec „márkanévhez” kapcsolódva számos kiállítás, konferencia, könyv, film, sőt városismereti séta született, nevét, szellemiségét műemlék- és örökségvédelmi program, egyetemi és nemzetközi együttműködések őrzik.

2014-ben, egyetlen külföldiként beválasztották Sanghaj 99 klasszikus szimbóluma közé mint a modern sanghaji városkép megteremtőjét.

A Zöld ház Sanghajban, 2018. (Fotó: Yang/Hudec Kulturális Alapítvány)

Október 1-jén pedig, angolul Inside Out, kínaiul a Hudec-kód címmel minden eddiginél nagyszabásúbb tárlat nyílik a tiszteletére az egykor általa tervezett és az építészeti irodájának is helyett adó Christian Literature Society Building nevű épületben. A kiállítás Hudec életét járja be Közép-Európától, Kelet-Ázsián át Észak-Amerikáig, több szerepben is bemutatva őt a tehetséges építésztől a bátor katonán, magányos kivándorlón és buzgó hívőn át a lelkes régészetrajongóig.