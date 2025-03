A lehetetlen nem létezik – húszéves a világ egyik legismertebb magyar brandje!

Az ünnepi programsorozatot felvezető sajtótájékoztató után arról beszélgetünk a kolléganőmmel, hogy a Müpa nem csupán azért hiánypótló intézmény, mert hasonlóan színes kínálatú összművészeti központ még Európában is kevés akad. Hanem mert a két évtizedes fennállása során tényleg kizárólag a programjai révén hívta fel magára a figyelmet, ráadásul ugyancsak üdítő kivételként

a közönség és a szakma egyaránt a szívébe zárta

– ez vonatkozik az Zobóki Gábor tervezte épületre is.

A Müpa első előadására 2005. március 14-én került sor, a választás nem véletlenül esett Monteverdi Orfeójára, amit az első mai értelemben vett operaként tartunk számon. A későbbi igazgató, Káel Csaba rendezte produkció kijelölte ugyan az irányt – a minőségi kultúra sokoldalú bemutatása és népszerűsítése –, ám a paletta azóta sokat színesedett. A kezdeti hat, a házban otthonra találó műfajt tizenkettőre bővítették, többek közt a táncművészet összes ágával és az újcirkusszal, de a klasszikus zene végig kiemelt szerepben maradt és marad a jövőben, már csak azért is, mert itt van a világ egyik legjobb koncertterme.

Káel Csaba vezérigazgató a Müpa jubileumi programsorozatát ismertető sajtótájékoztatón. (Fotó: Posztós János/Müpa)

Az ugyancsak következetesen szem előtt tartott cél, hogy a külföldi nagy nevek meghívása mellett a magyar előadó-művészek helyzetét is minél jobban megerősítsék, így „a mai napig szorgalmazzuk, hogy a hozzánk érkező világsztárok magyar művészekkel lépjenek fel, akiknek így növekszik a nemzetközi reputációja” – szögezte le a sajtótájékoztatón Káel Csaba.

A 2011 óta az intézmény élén álló vezérigazgató hangsúlyozta, az, hogy mára a Müpa a hetedik legismertebb magyar brand és több nemzedék kulturális iránytűje lett, nem csak a minőségnek köszönhető. Annak is, hogy a nézőkre nem célcsoportként tekintek, hanem a művészetért rajongó vagy azt éppen felfedező közösségként.

„Fantasztikus és folyamatosan bővülő közönség a miénk, amelyről mindig elragadtatással nyilatkoznak a hozzánk érkező előadók; sokszor sokaktól hallottuk már, hogy sehol a földön nem találkoztak lelkesebb publikummal. Ezt meghálálva, a jubileumi évben nekik, a közönségünknek is számos meglepetéssel készülünk. Gondolok itt az itthoni és a külföldi jegyvásárlóinkra egyaránt, hiszen egzakt adatokkal igazolható, hogy a Müpának hála hazánk az elmúlt két évtizedben újból felkerült Európa kulturális térképére.”

Káel Csaba szavait Kosztolánczy Gábor vezérigazgató-helyettes számokkal is igazolta. E szerint a Müpa az eddigi fennállása alatt több mint 25 ezer előadást tűzött műsorra – ebből 7500 gyermek- és ifjúsági volt –,

a fellépő művészek száma meghaladta az egymillió, a látogatóké a tízmillió főt.

Utóbbiak közül mára 55 ezren tagjai a Müpa+ programnak; ebbe az egyre bővülő körbe azok tartoznak, akik a legtöbb jegyet veszik az előadásokra.

A Húsz év, ezernyi feledhetetlen pillanat című kiállítás a Müpa közönségtereiben július 27-ig látogatható. (Fotó: Hirling Bálint/Müpa)

Amelyek közül, különösen az elmúlt időszakban mind nagyobb teret kapnak a fiatalabb generációknak szólók. Beleértve a színház- és koncerttermekből időlegesen eltűnő tizen-, huszonéveseknek szánt produkciókat is. Kosztolánczy Gábor korábban úgy fogalmazott ennek kapcsán, „nagy vágyunk, hogy ne csak a szomszédos Budapest Park legyen tele a fiatalokkal, hanem a Müpa is”.

Egyelőre azonban az ünneplésé a főszerep. A hétvégén a rengeteg program mellett az a grandiózus, az emeleti folyosókon hosszan végighúzódó tárlat is megtekinthető, amelyben tényleg órákra elveszhet az embert. A július 27-ig látogatható Húsz év, ezernyi feledhetetlen pillanat című kiállítás háromszáz kinagyított fotója többnyire koncertekből és fesztiválokból idéz ikonikus jeleneteket, a QR-kódokat leolvasva ezekbe akár bele is hallgathatunk-nézhetünk. Emellett az épületről is annak történetéről is láthatunk felvételeket a kezdetektől máig, illetve egy, a levegőben forgó installáció, valamint az 1200 fotóból összeállított, óriási montázsfal segíti még az örömteli emlékezést.

A hétvégi Müpa 20 – Generációk ünnepe programjai közül kiemelkedik az Együtt sorozat, amelynek égisze alatt neves hazai muzsikuscsaládok

– a Lakatos, a Kelemen, a Berecz, a Ránki–Klukon, a Bogányi, a Balázs és az Oláh família –

koncerteznek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban.

Lakatos Mónika Kossuth-díjas énekesnő és Rostás Mihály „Mazsi” is fellépnek az ünnepi hétvégén. (Fotó: Posztós János/Müpa)

És lesznek még mások mellett Ragyogó húszasok, Időtlen pillanatok, Női energiák, Recirquel-előadás, Random Trip, néptánc- és kortárstánc-gála. A Zenészgenerációkban a különböző korosztályok mesterei zenélnek együtt: a Ligeti- és Kurtág-életműnek szentelt koncert mellett egy-egy hangszer – az orgona, a trombita, a cimbalom és a cselló – kerül a fókuszba. A Müpa Home Zeneszobában pedig a Sennheiser jóvoltából bárki kipróbálhatja a valaha mért legalacsonyabb torzítású, a világ legjobb fejhallgatójának tartott Sennheiser HE1-et is.

Nyitókép: Posztós János/Müpa