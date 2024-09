Egy magyar, a 88 centis kis Andris volt a világ legapróbb újságárusa

Nyitókép: Tucsán András, avagy a világ legkisebb újságárusa

Árveréseken még ma is találkozni képeslapokkal, amelyeken egy apró emberke feszít büszkén, dolmányban vagy éppen újságokkal a hóna alatt. Egykor ő volt Nyíregyháza egyik különlegessége, a kis Andris, akit mára elfelejtett a világ. De ki volt az apró emberke, akinek temetésére a nyíregyházi előkelőségek is elmentek? Turcsán András néven született 1885-ben.

Hamar kiderült, hogy apró termetű lesz, csupán 88 centire nőtt, ami átírta az életét. Mivel komoly fizikai munkát nem végezhetett, rikkancsnak állt Nyíregyházán.

Komoly feltűnést keltett a belváros utcáin a kis újságárus és hamar megkedvelték az emberek. Híre ment a kis Andrisnak, olyannyira, hogy 1904-ben már a korszak elismert hetilapja, az Új Idők is írt róla, a „mesevilág Babszem Jankójának” titulálták. A város különlegessége még képeslapokra is rákerült, sőt, bögréket is készítettek, amelyeken ott feszített a kis rikkancs. Nem mellékesen 1905-ben a helyi színházban is szerepet kapott egy bohózatban, ami nem volt meglepő, hiszen a századelő moráljához tartozott, hogy az apró emberkékre még rácsodálkoztak az emberek, így a pesti Városligetben is roppant népszerű volt a liliputi cirkusz és lett világhírű a szintén alacsony Zoli bohóc.

Az apró újságárus Nyíregyháza egyik közkedvelt embere volt.



De visszatérve Turcsán Andráshoz. A szállodákba is bejáratos volt, s idő után a Korona szálló lett a törzshelye. Nem utolsó sorban azért, mert az előkelőségek örömmel látták az asztaluknál, ő pedig alkalmi verseivel szórakoztatta a társaságot. Idő után sikk lett az is, hogy a gazdagok partijára is meghívják és nem kellett kétszer mondani neki, hogy az est csúcspontján a terített asztalra pattanjon és eljárjon egy csárdást.

Még apró dolmányt is készített magának s idővel nem is az újságok eladásából kereste a legtöbbet, hanem az előkelőségek társaságában.

A siker érdekében még tánctanárhoz is járt a Korona szállóban, Alföldy Károly tánciskolájába. A Nyírvidék című helyi lap alkalmanként beszámolt kis Andris életéről, így arról is, hogy 1914 őszén, az I. világháború kitörése után ő is hadikölcsönt jegyzett. Besétált a bankba, kivette a megtakarított 600 koronáját és az utolsó fillérig állampapírt vett belőle. Nem a megjelölt várható hozam miatt, hanem hazafias kötelességből.