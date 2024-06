„Évszázadonként egyszer történik ilyen felfedezés” – különleges lelet került elő Visegrádon

Hogy tudták beazonosítani az oltár alkotóját?

Az előkerült faragványok, különösen a csaknem teljes épségben fennmaradt kerubfejek, számos olyan jellegzetes vonást mutatnak a tollak, a haj, az arcok kidolgozásában, továbbá a töredékesen előkerült angyalszobrok drapériakezelésében, amelyeknek pontos másai fedezhetőek fel Benedetto da Maiano érett művein, például nápolyi és san gimignanoi oltárain.

A töredékek előkerülése után ezért

azonnal megkerestem az itáliai reneszánsz szobrászat egyik legkiválóbb szaktekintélyét,

Francesco Caglioti professzort, a pisai egyetem tanárát, aki megküldött fotók alapján azonnal megerősítette, hogy kétségtelenül Benedetto da Maiano műveit találtuk meg.

Kerubfigurával díszitett szobortartó konzol. Forrás: Várkapitányság

Mit tudunk a kolostorról és az oltár történetéről?

A visegrádi ferences kolostort Zsigmond király alapította, ám a jelenlegi ásatás azt igazolta, hogy az ő korában az építkezések félbeszakadtak. Később Mátyás király újra alapította a kolostort és hozzákezdett a félbemaradt épület befejezéséhez, amit aztán utóda, II. Ulászló zárt le. Ekkor épült fel a kolostortemplom későgótikus szentélye, amelyben egy pompás reneszánsz főoltárt állítottak fel.

Úgy tűnik,

ezt a márványoltárt még Mátyás király rendelte meg az 1480-es években

Benedetto da Maianótól, ugyanis egy 1493 firenzei okirat arról tanúskodik, hogy megbízást kapott Mátyástól egy oltáriszentség számára készítendő márvány tabernákulumra, ám ez a munka a király 1490-ben bekövetkezett halála után félbeszakadt. Könnyen lehet, hogy a művész visegrádi alkotása ezzel a megrendeléssel állhatott összefüggésben.

Azt is tudjuk, hogy korábban Benedetto maga is járt Magyarországon, Mátyás udvarában, amint erről Giorgio Vasari, a firenzei reneszánsz művészek 16. századi életrajzírója is megemlékezett, illetve

ő faragta ki Mátyás számára azt a híres kettős márványportrét, amely az uralkodót és hitvesét, Beatrix királynét ábrázolja

és ma a Szépművészeti Múzeum féltett kincse.