Újabb ország nyújt segítséget Ukrajnának a közelgő tél miatt

Nem kímélte Zelenszkijt az Ukrenergo vezetője: az elnök retteg a téli népharagtól
Újabb konfliktus formálódik a kijevi politikai eliten belül.
A litván parlament elnöke már október végén arról beszélt, hogy készek egy komplett LNG-terminált bevonni, így is segítve a háború sújtotta országot.
Gitanas Nauseda litván elnök telefonbeszélgetésben biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arról, hogy Litvánia kész segíteni Ukrajnát a gázellátásban a tél előtt. A beszélgetés során a felek az ukrán energiaellátás helyzetét, valamint a régió biztonsági kockázatait vitatták meg – közölte a Pravda.
Zelenszkij elmondása szerint Nauseda konkrét gázellátási támogatást ajánlott fel, és a két ország szakértői közös munkacsoportot hoznak létre az együttműködés részleteinek kidolgozására.
Litvánia ismét készen áll arra, hogy segítsen nekünk. Gitanas gázellátási támogatást ajánlott fel. Köszönöm ezt. Megállapodtunk, hogy csapataink együtt fognak dolgozni”
– idézte az ukrán elnököt a lap.
Zelenszkij az egyeztetés során kijelentette, hogy Ukrajna támogatja Litvániát a Fehéroroszország felől érkező hibrid fenyegetések –
– kezelésében. „Dolgozni fogunk, hogy nagyobb biztonság legyen a régiónkban és a baráti Litvániában” – hangzott el.
A két államfő továbbá diplomáciai és biztonsági kérdésekben is egyeztette álláspontját, valamint összehangolták a következő hetekre tervezett lépéseket.
A Pravda emlékeztetett, hogy október végén a litván parlament elnöke, Juozas Olekas már jelezte:
Litvánia készen áll a Trypillia hőerőmű újjáépítésének támogatására, és fontolóra veszi a klipiai LNG-terminál bevonását az Ukrajnába irányuló gázszállításba.
A litván kormány emellett diplomáciai lépéseket is tett: újabb tiltakozó jegyzéket adott át Oroszország ideiglenes megbízottjának az Ukrajna elleni légitámadások folytatása miatt – írta a lap.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb konfliktus formálódik a kijevi politikai eliten belül.