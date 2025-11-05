Ft
tél biztonság lng Ukrajna orosz-ukrán háború Litvánia segítség Volodimir Zelenszkij Gitanas Nauseda

Újabb ország nyújt segítséget Ukrajnának a közelgő tél miatt

2025. november 05. 21:25

A litván parlament elnöke már október végén arról beszélt, hogy készek egy komplett LNG-terminált bevonni, így is segítve a háború sújtotta országot.

2025. november 05. 21:25
null

Gitanas Nauseda litván elnök telefonbeszélgetésben biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arról, hogy Litvánia kész segíteni Ukrajnát a gázellátásban a tél előtt. A beszélgetés során a felek az ukrán energiaellátás helyzetét, valamint a régió biztonsági kockázatait vitatták meg – közölte a Pravda.

Zelenszkij elmondása szerint Nauseda konkrét gázellátási támogatást ajánlott fel, és a két ország szakértői közös munkacsoportot hoznak létre az együttműködés részleteinek kidolgozására.

Litvánia ismét készen áll arra, hogy segítsen nekünk. Gitanas gázellátási támogatást ajánlott fel. Köszönöm ezt. Megállapodtunk, hogy csapataink együtt fognak dolgozni”

 – idézte az ukrán elnököt a lap.

Cél a régió biztonsága

Zelenszkij az egyeztetés során kijelentette, hogy Ukrajna támogatja Litvániát a Fehéroroszország felől érkező hibrid fenyegetések – 

  • például migrációs nyomás
  • vagy légi provokációk

 – kezelésében. „Dolgozni fogunk, hogy nagyobb biztonság legyen a régiónkban és a baráti Litvániában” – hangzott el.

A két államfő továbbá diplomáciai és biztonsági kérdésekben is egyeztette álláspontját, valamint összehangolták a következő hetekre tervezett lépéseket. 

Litvánia diplomáciai lépéseket is tett

A Pravda emlékeztetett, hogy október végén a litván parlament elnöke, Juozas Olekas már jelezte: 

Litvánia készen áll a Trypillia hőerőmű újjáépítésének támogatására, és fontolóra veszi a klipiai LNG-terminál bevonását az Ukrajnába irányuló gázszállításba.

A litván kormány emellett diplomáciai lépéseket is tett: újabb tiltakozó jegyzéket adott át Oroszország ideiglenes megbízottjának az Ukrajna elleni légitámadások folytatása miatt – írta a lap.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

