Újabb ország nyújt segítséget Ukrajnának a közelgő tél miatt

Gitanas Nauseda litván elnök telefonbeszélgetésben biztosította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arról, hogy Litvánia kész segíteni Ukrajnát a gázellátásban a tél előtt. A beszélgetés során a felek az ukrán energiaellátás helyzetét, valamint a régió biztonsági kockázatait vitatták meg – közölte a Pravda.

Zelenszkij elmondása szerint Nauseda konkrét gázellátási támogatást ajánlott fel, és a két ország szakértői közös munkacsoportot hoznak létre az együttműködés részleteinek kidolgozására.

Litvánia ismét készen áll arra, hogy segítsen nekünk. Gitanas gázellátási támogatást ajánlott fel. Köszönöm ezt. Megállapodtunk, hogy csapataink együtt fognak dolgozni”

– idézte az ukrán elnököt a lap.

Cél a régió biztonsága