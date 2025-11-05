Ft
Magyarországról kérdezték és azonnal elborzadt Richard Gere: „sötét idők” járnak arra

2025. november 05. 22:48

„Nem szabad olyan vezetőket választani, akik újra és újra rossz útra terelnek minket” – mondta a színész Orbán, Trump és Putyin kapcsán.

2025. november 05. 22:48
null

Richard Gere interjút adott a 24.hu-nak. Az interjú két fontosabb témát ölel fel, ezek közül az egyik a buddhizmus megélése, a másik pedig kőkemény aktuálpolitika.

A színész így fogalmazott Magyarország jelenlegi helyzetéről:

az ön országában jóval korábban kezdődtek a sötét idők, mint nálunk,

és ebből tanulhattunk volna: azt, hogy nem szabad olyan vezetőknek hatalmat adni, akik olyan utakra vezetnek minket, amely tele van dühvel, gyűlölettel és tudatlansággal”.

Majd a világpolitika aktuális helyzetét így summázta Richard Gere: „Nem szabad olyan vezetőket választani, akik újra és újra rossz útra terelnek minket. Nemet kell mondanunk az olyan vezetőkre, mint Trump, Orbán, Putyin, Hszi Csin-ping, és még sorolhatnám őket. Ugyanabból a fából faragták őket, fogalmuk sincs, kik vagyunk és kikké válhatnánk ezen a világon”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP

csapláros
2025. november 06. 00:49 Szerkesztve
..."fogalmuk sincs, kik vagyunk és kikké válhatnánk ezen a világon”."... Miért, Ricsikém ? Azt, hogy színésznek álltál, azt mindenki tudja. Egyébként kikké akartál válni ezen a világon, ha már színészként voltál olyan balfasz, hogy nem játszhattad el a tűzoltó, űrhajós, postás, beduin tevepásztor, kamikaze, afrikai törzsfőnök, pesti kalauz szerepeket ? Más oldalról visszavehetsz a nagy arcból, mert MI tudjuk, hogy ki Trump, Orbán, Putyin, Hszi Csin-ping, és még sorolhatnánk őket. És Orbán éppen az, akinek VAN JÖVŐKÉPE, hogy mivé is válhatna ez az ország, ha a fajod LIBERÁLNÁCI diktátoraid nem akarnák ÚJBÓL és újból felosztani a világot, nekünk a nyakunkba ülve, minket zsebből felvásárolva, Putyin ellen meg háborúzva immár 3 éve.
westend
2025. november 05. 23:54
na, egy újabb hülye (persze 'haladó':) balf@sz ripacs, aki tudja a tutit. Lapozzunk. Van határa a komolytalanságnak is.
figyelő4322
2025. november 05. 23:51
Mit tud Magyarországról, Orbán Viktorról ez a selyemfiúkat (gigolo) olyan élethűen játszó Ricsi boy? SEMMIT, vagy még annyit se! Buborékban leledzik, mint sok más libernyák Hollyweird aktivista... Azt hiszi magáról, hogy azért csinált karriert Hollyeeirdben, mert olyan fényes elme. Pedig olyan ostoba, mint a Présmanci hátsó fertálya... Sajnálni is lehetne, csak éppen nem érdemes...
MaBaker
2025. november 05. 23:46
Mindig is ezért fizették
