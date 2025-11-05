Magyarországról kérdezték és azonnal elborzadt Richard Gere: „sötét idők” járnak arra

Ledobta a bombát a bankokra Orbán: „Az utolsó vérig harcolni fogunk” (VIDEÓ)
Nem enged a 48-ból a miniszterelnök.
„Nem szabad olyan vezetőket választani, akik újra és újra rossz útra terelnek minket” – mondta a színész Orbán, Trump és Putyin kapcsán.
Richard Gere interjút adott a 24.hu-nak. Az interjú két fontosabb témát ölel fel, ezek közül az egyik a buddhizmus megélése, a másik pedig kőkemény aktuálpolitika.
A színész így fogalmazott Magyarország jelenlegi helyzetéről:
az ön országában jóval korábban kezdődtek a sötét idők, mint nálunk,
és ebből tanulhattunk volna: azt, hogy nem szabad olyan vezetőknek hatalmat adni, akik olyan utakra vezetnek minket, amely tele van dühvel, gyűlölettel és tudatlansággal”.
Majd a világpolitika aktuális helyzetét így summázta Richard Gere: „Nem szabad olyan vezetőket választani, akik újra és újra rossz útra terelnek minket. Nemet kell mondanunk az olyan vezetőkre, mint Trump, Orbán, Putyin, Hszi Csin-ping, és még sorolhatnám őket. Ugyanabból a fából faragták őket, fogalmuk sincs, kik vagyunk és kikké válhatnánk ezen a világon”.
