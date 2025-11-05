Ez gyors volt: már dal is született a tiszás adatszivárgásról (VIDEÓ)

Ukránok lakták be a Tisza Párt applikációját: itt lehet a döntő bizonyíték
Úgy néz ki, a PettersonApps nyakig benne volt a fejlesztésben.
A dalban nem kímélték sem az ukrán tesztelőket, sem a párt vezetőjét, Magyar Pétert.
Bohár Dániel, a Megafon riportre hívta fel a figyelmet arra közösségi oldalán, hogy már dal is született a Tisza Párt legújabb botrányáról, a több mint 200 ezer magyar honfitársunkat érintő adatszivárgásról, mely során a Tisza Világ applikáció felhasználóinak neve és elérhetőségei mellett több egyéb szenzitív adata is kikerült a világhálóra.
A dalban kemény mondatokkal szúrnak oda Magyar Péternek és a párt vezetőségének, akik elnézve az elmúlt napok reakcióit és nyilatkozatait, nem veszik elég komolyan a történteket, sőt, azon dolgoznak, hogy az egészet a kormányra kenjék. Azt állítják ugyanis, hogy hackerek felelősek a magyar közéletben eddig nem igen látott botrányért.
Tisza Világ: egy ajtó, ami tárva-nyitva áll, nem zárhatod be, és mostantól bárki rád talál”
– hangzik el a szerzeményben.
Majd azzal folytatják, hogy „hazudjuk azt, hogy hackerek voltak, mert hát annyira fontosak vagyunk. De mi jól tudjuk, megint jól elb@sztuk, most pedig mindenkit szarban hagyunk”.
De a dalban arra is kitérnek, hogy az ukránok jól összecsapták az applikációt, de „épp csak a biztonság nem működik, »véletlenül« kihagyták” – ezzel a szerzők arra utalnak, hogy a Tisza Világot az élesítése előtt egy ukrán cég, a PettersonApps munkatársai is tesztelték.
A műben azt is leszögezték, hogy ez egy olyan újabb tiszás infobotrány, „ami sehogyan sem védhető”.
A dalt alább hallgathatja meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
