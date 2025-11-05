Ez gyors volt: már dal is született a tiszás adatszivárgásról (VIDEÓ)

Bohár Dániel, a Megafon riportre hívta fel a figyelmet arra közösségi oldalán, hogy már dal is született a Tisza Párt legújabb botrányáról, a több mint 200 ezer magyar honfitársunkat érintő adatszivárgásról, mely során a Tisza Világ applikáció felhasználóinak neve és elérhetőségei mellett több egyéb szenzitív adata is kikerült a világhálóra.

A dalban kemény mondatokkal szúrnak oda Magyar Péternek és a párt vezetőségének, akik elnézve az elmúlt napok reakcióit és nyilatkozatait, nem veszik elég komolyan a történteket, sőt, azon dolgoznak, hogy az egészet a kormányra kenjék. Azt állítják ugyanis, hogy hackerek felelősek a magyar közéletben eddig nem igen látott botrányért.

Tisza Világ: egy ajtó, ami tárva-nyitva áll, nem zárhatod be, és mostantól bárki rád talál”

– hangzik el a szerzeményben.