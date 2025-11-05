Ft
11. 05.
szerda
dal Tisza Világ infobotrány honfitárs Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Ez gyors volt: már dal is született a tiszás adatszivárgásról (VIDEÓ)

2025. november 05. 20:42

A dalban nem kímélték sem az ukrán tesztelőket, sem a párt vezetőjét, Magyar Pétert.

2025. november 05. 20:42
null

Bohár Dániel, a Megafon riportre hívta fel a figyelmet arra közösségi oldalán, hogy már dal is született a Tisza Párt legújabb botrányáról, a több mint 200 ezer magyar honfitársunkat érintő adatszivárgásról, mely során a Tisza Világ applikáció felhasználóinak neve és elérhetőségei mellett több egyéb szenzitív adata is kikerült a világhálóra.

A dalban kemény mondatokkal szúrnak oda Magyar Péternek és a párt vezetőségének, akik elnézve az elmúlt napok reakcióit és nyilatkozatait, nem veszik elég komolyan a történteket, sőt, azon dolgoznak, hogy az egészet a kormányra kenjék. Azt állítják ugyanis, hogy hackerek felelősek a magyar közéletben eddig nem igen látott botrányért. 

Tisza Világ: egy ajtó, ami tárva-nyitva áll, nem zárhatod be, és mostantól bárki rád talál”

– hangzik el a szerzeményben.

Majd azzal folytatják, hogy „hazudjuk azt, hogy hackerek voltak, mert hát annyira fontosak vagyunk. De mi jól tudjuk, megint jól elb@sztuk, most pedig mindenkit szarban hagyunk”.

De a dalban arra is kitérnek, hogy az ukránok jól összecsapták az applikációt, de „épp csak a biztonság nem működik, »véletlenül« kihagyták” – ezzel a szerzők arra utalnak, hogy a Tisza Világot az élesítése előtt egy ukrán cég, a PettersonApps munkatársai is tesztelték.

A műben azt is leszögezték, hogy ez egy olyan újabb tiszás infobotrány, „ami sehogyan sem védhető”.

A dalt alább hallgathatja meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

templar62
•••
2025. november 05. 20:55 Szerkesztve
Ballada , Bogár Imréről : " Zavaros a Tisza , Nem akar tisztulni . Az a híres Bogár Imre által akar menni . Által akar menni . Lovat akar lopni . Kecskeméti nagyvásárba , pénzt akar csinálni . ......"
0
steinamanger-2
2025. november 05. 20:52
Ki lófaszt érdekel ez az egész ökörség🤣🤣🤣
red-bullshit
2025. november 05. 20:51
megfoghatják egymás faszát
