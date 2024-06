Bábel tornya még csak most épül – közösségi finanszírozással

Nyitókép: Böjtös Gábor

1Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. 2Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. 3Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. 4Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” – Ter 11,1-4

A Bedouin Games-szel ápolt kapcsolatom most már több évre nyúlik vissza és elég jónak mondható, köszönhetően annak a The Floodnak, amelyben a játékosoknak az özönvízre kell felkészülniük. És amely még el sem készült! De elvileg hamarosan befut a közösségi gyűjtésből jött, a gyárban már összeállított verzió, már ha a csatornán csordogáló szállítóhajók is úgy akarják. A kiadónak viszont július 9-én startol el a legújabb társasjátéka Kickstarteren, a téma pedig ezúttal is ragaszkodik a keresztény tematikához: a Teremtés könyve és Bábel tornya elevenedik meg a Rise of Babellel, amelyből mi is kaptunk egy prototípust, hogy megnézzük, mit tud a játék.