Hamarosan otthon is nézhetjük a Dűne: Második részt, ráadásul újra szólnak a Beatles örökzöldjei – Top5 streaming újdonság

3. Remény és dicsőség (Hope and Glory – 1987)

John Boorman filmjében viharfellegek gyülekeznek Európa egén. 1939. szeptember 1-én kora reggel a német hadsereg hadüzenet és mozgósítás kihirdetése nélkül támadja meg Lengyelországot, ezzel pedig kezdetét veszi a második világháború.

A bajbajutott szövetségesét látva az angol kormány hadat üzen a németeknek, és a londoni külvárosban élő tízéves Billy édesapját is besorozzák a hadseregbe. A család a távoli, biztonságosnak vélt Ausztráliába akar költözni, azonban Bill édesanyja az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát.

A május 8-tól az HBO Maxon látható önéletrajzi ihletésű filmben a néző a kisfiú szemével látja a család és az erkölcsi értékrendszer összeomlását.

2. Shardlake (2024)

Május elsején, Disney+-on debütált az áprilisban elhunyt C. J. Sansom világszerte népszerű, Tudor-kori krimisorozata alapján készült, Magyarországon is forgatott Shardlake.

A történet szerint 1536-ban járunk: Matthew Shardlake, az erős igazságérzettel rendelkező, zseniális ügyvéd élete fordulatot vesz, amikor Thomas Cromwell, VIII. Henrik jobbkeze a távoli Scarnsea kolostorába küldi, hogy ott kivizsgáljon egy gyanús halálesetet, s ennek ürügyén szerezze meg a király számára a kolostor vagyonát. Az öntelt és nagyratörő Jack Barak kíséretében kolostorba érkező ügyvéd számára nyilvánvalóvá válik, hogy a haláleset, amelynek ügyében nyomoznak, nem az első.

Shardlake a hazugságok, megtévesztés és korrupció hálójában találja magát, ráadásul az élete is veszélybe kerül.

1. Let It Be (1970)

A Let It Be egy 1970-es brit dokumentumfilm a The Beatles főszereplésével, Michael Lindsay-Hogg rendezésében, és olyan felvételeket tartalmaz, amelyeket a nézők a „The Beatles Get Back” doku-sorozatban sem láthattak. Lényege, hogy a banda 1969 januárjában megtartott próbáit és rögzített dalait dokumentálja a tizenkettedik, egyben utolsó stúdióalbumukhoz, a Let It Be-hez, emellett tartalmaz egy be nem jelentett tetőkoncertet, ami az együttes utolsó nyilvános fellépése volt.

Az eredetileg televíziós dokumentumfilmnek szánt Let It Be az 1980-as évek óta nem volt hivatalosan elérhető házi videón.

Az először 1970 májusában bemutatott dokumentumfilm restaurált verziója május 8-ától érhető el a Disney+-on.