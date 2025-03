Trump legféltettebb titkai is napvilágra kerültek – azokat már bárki megtudhatja

The Apprentice – A Trump-sztori (március 07. – Max)

Amerikában tavaly október 11-én mutatkozott be a mozifilm, amely az iráni származású rendező, Ali Abbasi szemén keresztül mutatja be az üzletemberből lett elnököt és Trump legféltettebb titkait – mindezt még ősszel, amit követően a republikánus jelölt megnyerte a választásokat. Mégis, bár a mozifilm fikciós drámaként rendben van, sőt szépen megidézi a hetvenes és nyolcvanas éveket, amihez a zene is illik, inkább csak propaganda a végeredmény, amelynek cselekményét érdemes fenntartásokkal kezelni, és amelyet Donald Trump olcsó, becsületsértő és politikailag fércmunkának nevezett.