A háború közel 40 év után is borzalmas, de Zack Snyder Star Wars-pusztító űroperájának második része is itt van a nyakunkon – Top5 streaming újdonság

És ezzel természetesen nem a streaming ellen beszélek, mert annak is megvan a maga varázsa, pláne, hogy akár kimondott újdonságokat, akár régi klasszikusokat is könnyedén levadászhatunk a felettébb színes kínálatból.

Ez áprilisban különösen igaz, mikor a DC szuperhősfilmjeinek fenegyereke, a Holtak hajnala remake-jéért és a 300-ért is felelős Zack Snyder visszatér a saját Star Wars-szerű történetével, és még egy kimondottan jó magyar film is a nemzetközi kínálatot színesíti.

5. Rebel Moon – 2. rész: A sebejtő (Rebel Moon: Part Two: The Scargiver – 2024)

A Rebel Moon első részével a rendező számos gyártónál házalt, de végül a Netflixnél sikerült nyélbe ütni az üzletet, a Kuroszava-filmekből és a Star Wars-univerzumból táplálkozó, a heavy metal magazinok és albumborítók által doppingolt űropera pedig kimondottan szépen nyitott a szolgáltatónál. Hiába szólták le sokan, hiába ásták a kritikák a direktor sírját, a premierje utáni három nap alatt a Rebel Moon – 1. rész: A tűz gyermekét

közel 24 millió néző választotta, ezzel a hét legnézettebb angol nyelvű filmjévé téve az alkotást.

És bár voltak hibái, nem is kimondottan egyedi sci-firől van szó, melyben a hősök egy elnyomó hatalommal küzdve kezdtek el egy nyerő csapatot összeállítani, még csak egy felvezetés az első epizód, ami alapján nehéz végső ítéletet hirdetni. Az április 19-én érkező második rész már többet segíthet ebben, de érdemes kivárni a készülő harmadikat is, hogy egyben véleményezhessük majd a teljes trilógiát – amiből lehet, több is lesz, mert a napokban felmerült az is, hogy a rendező 6 részre készül.

4. Amitől félünk (Beau Is Afraid – 2023)

Joaquin Phoenix az utóbbi években meglehetősen elfoglalt színész lett, pedig egy ideig keveset láthattuk a vásznon. Azonban az, hogy viszonylag szoros időn belül a Jokerben is remekelt, emellett Ridley Scott túlságosan ambiciózus Napóleonjában is felbukkant, sőt az Amitől félünk sztárjává vált, sok mindent elárul a színész kvalitásáról, amire semmi panaszunk nem lehet, a közelgő Joker: Kétszemélyes téboly trailerét megnézve pedig esélyes, hogy ez így is marad. A horrorfilmekre specializálódott, hazai szolgáltató, a Scream.hu azonban az Amitől félünket tűzte műsorra, ami valahol nem meglepő az Örökséggel és a Fehér éjszakákkal befutott rendező, Ari Aster stílusát tekintve. Ettől függetlenül ez a mozi inkább a belső szorongásra és vívódásra épít, némi fanyar, a rendezőre jellemző humorral, komikummal nyakon öntve, aminek köszönhetően nyugodtan ajánlható a művészfilmek kedvelőinek.