Klasszikusok és új, Oscar-díjas mozifilmek a TV-ben – Top5 streaming újdonság

Manapság kinek van szüksége mozira – kérdezhetnénk, de igazság szerint mind jól tudjuk a választ, miszerint egy igazi filmszínházas vetítés azért összehasonlíthatatlan azzal, amit az otthoni rendszerekből tudunk kisajtolni. Vagy persze költhetünk sok-sok milliót egy teljes házimozi szobára, mert erre is van példa, de ezt meg azért tényleg viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak. Ha viszont van megfelelő hátterünk, esetleg nem vagyunk kifejezetten cinefilek,

a modern világ a mindenség ígéretével kecsegtet,

amiben a streaming szolgáltatók is partnerek. És bizony a Disney, a SkyShowtime vagy éppen az HBO Max az elmúlt egy hónapban is kellőképpen bővítette a kínálatot, avagy mostanság is akad mit nézni, akár minden héten, akár csak évente egyszer járunk moziba.

5. Robotzsaru (1987)

Ott van rögtön Paul Verhoeven klasszikusa, az 1987-es Robotzsaru, melyben Peter Seller (Eredete ismeretlen) biztosít konkurenciát a Terminator számára, hogy 3 évvel annak elkészülését követően a mozikban ismét az élő szövet a fémvázon legyen a sztár. Ezúttal Detroitban járunk a nem is annyira távoli jövőben, miközben a Skynet, avagy az önmagára ébredt AI (hoppá!) helyett a korrupcióval és a nagyvállalatok simlis ügyeivel gyűljön meg a baja egy rendőrnek, akit ellenfelei megölnek, de a technológia csodás vívmányainak hála mégis visszatér, hogy borsot törjön az orruk alá. És akkor még ott vannak a folytatások is, amik szintén felkerültek az HBO Max kínálatába.

4. Aquaman és az Elveszett Királyság (2023)

Persze, tudom, sokan inkább az újabb filmeket szeretik, a nyolcvanas évek meg rég volt. És bár nem régebben, mint Atlantisz elsüllyedése, utóbbi téma még manapság is közkedvelt, pláne, ha szuperhősökkel is összekapcsolható. Márpedig az első Aquaman ott volt a DC-moziverzum jobb képviselői között, és ugyan Amber Heard például kevesebb képernyőidővel rendelkezik, miután végzett a Johnny Deppnek nyújtott privát show-jával (one girl, one bed), illetve lezárult a kettejük között zajló botrány, azért a víz alatti birodalom és királyának újabb kalandja itt-ott még mindig rendelkezik némi bájjal.

Olcsóbb, kisebb és bugyutább, de még így szerethető,

sőt az utolsó harmadra összekapja magát, így egyszeri agyzsibbasztásnak megfelelő. Azért nem csoda, hogy a Warner is újraírja a teljes DC-filmes vonalat.