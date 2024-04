Néhány laza tavaszi gyilkosság – Baljós Tavasz Agatha Christie-től

Agatha Christie-ről

Az 1890. szeptember 15-én, Torquay-ben (Anglia délnyugati, tengerparti része) született Agatha Christie, a család harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Családjával egy időre Dél-Franciaországba költözött, ahol a zene ejtette rabul, többek között zongorázni is megtanult, emellett operaénekes szeretett volna lenni. Miután szülőhelyére visszatért, az első világháború alatt ápolónőként dolgozott, utána gyógyszerész lett, és így született első írói gondolata egy mérgezésről és egy detektívről, aki később Hercule Poirot néven került be a világirodalmi (kitalált) hírességek csarnokába. Végül, számos kezdeti nehézséget és visszautasítást követően 1926-ban indult meg a világhírnév felé, Az Ackroyd-gyilkossággal, amivel párhuzamosan véget ért a házassága. A második világháború alatt ismét ápolóként tevékenykedett, de második férjét is rendszeresen elkísérte annak útjaira, amik több esetben is írásait ihlették. Itthon az 1930-as évek óta folyamatosan jelennek meg kötetei, ez alól kivételt egyedül a Rákosi-korszak jelentett, és bár egy-egy írása újra és újra feltűnik, sok esetben ez újabb és jobb fordítást is eredményezett.