Kurázsi mama, klasszikus kabaré és világmegnemváltás – mit kínálnak a budapesti színházak 2024 tavaszán?

Háborúk és királyok – Nemzeti Színház

A nagyszínpadi bemutatók sora (Bánk bán, A revizor) egy újabb klasszikussal bővül: januárban 12-én lesz a premierje Bertold Brecht tragikus példázatának. A Kurázsi mama és gyermekei aktualitását – hogyan próbál a kisember túlélni a háború káoszában – talán senkinek nem kell ecsetelni az elmúlt időszak eseményei láttán.

„Ma ismét háborúk sorozatát éljük, amelyek kitörésük első huszonnégy órájában megdöbbentenek minket, megráznak, aztán elfelejtjük, már nem érdekelnek bennünket. Azért készül ez az előadás, hogy általa az emlékezést segítsük, és éltessük egy olyan rendszerben, amelynek gépezete teljes mértékben a felejtésre építi az emberi gondolkodást” – mondja a rendező, Teodórosz Terzopulosz.

Brecht után a Szent István utolsó napjait felidéző Sík Sándor-mű, az István király és egy, az 1920-30-as években született dalokon, irodalmi szövegeken és visszaemlékezéseken alapuló rendhagyó Irredenta kabaré kerül színre a Gobbi Hilda Színpadon, Végül ismét csak a Nagyszínpadon előbb a Lear király, majd a Gorkij Makar Csudra című elbeszélése nyomán Szarka Tamás által írt cigányballada, a a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel és a Karaván Színházzal közös Esthajnal produkció zárja az évadot.

A Kurázsi mama és gyermekei olvasópróbája a Nemzetiben (Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt)

Viccek, kuplék, sanzonok – Újszínház

A Paulay Ede utcai teátrum igazi mulatsággal nyitja az új esztendőt, december 31-én kétrészes zenés kabaréval várják a közönséget. A később is műsoron maradó Kabaré Parisiana előadás címe nem véletlen: az Újszínház épülete 115 évvel ezelőtt mulatónak készült, Parisiana néven működött, és ez volt az első olyan kabaréhelyszín Budapesten, ahol színművészek is felléptek. Az Újszínház társulata klasszikus kabaréműsorával (humoros jelenetek, viccek, kuplék, sanzonok) a nagy elődök és a 2023-ban százötvenedik születésnapját ünneplő magyar főváros előtt is tiszteleg.

Huncut lelkek – József Attila Színház

Mások mellett a remek Equust és a rengeteg humorral, zenével és balkáni hangulattal tarkított Shakespeare-bemutatót (Vízkereszt vagy bánom is én) követően két újabb premiert tartogatnak még erre az évadra az angyalföldiek. Februárra Heltai Jenő Naftalinjára esett a választás, ami egyszerre bohózat a javából, miközben „egy pici dráma is átsuhan a színen, ami huncutul befúrva magát a lélekbe”.

Ezt követi márciusban Ivan Menchell pergő, mély emberismeretről árulkodó vérbő komédiája, a Sírpiknik, amelyben három nő évtizedes barátságát bolygatja fel egy váratlanul közéjük toppanó férfi.

Egy a ráadás – Thália Színház

A minőségi szórakoztatást régóta magas szinten művelő Nagymező utcai intézmény egy tipikus angol bohózattal indítja a tavaszi szezont: az Egy a ráadásban egy vagyonos üzletember néhai üzlettársa fiát keresi, ám hirdetésére egyre több Billy válaszol. Ezután egy klasszikus francia vígjáték, Eugéne Labiche Nyakamon a nászmenet című műve következik Kelemen József rendezésében; a darabban egy szalmakalap is fontos szerephez jut.

A kísérletezésre inkább alkalmas Télikert áprilisi új bemutatójában, a Hisztériában Szervét Tibort láthatjuk majd Freud szerepében, a május 3-tól futó Mesterkurzus pedig Molnár Piroska jutalomjátéka az idősödő Maria Callasként.

Oidipusz újratöltve – Radnóti Színház

Március 3-án startol a Radnóti 2023/24-es szezonjának harmadik, ráadásul hazai ősbemutatója, az Oidipusz. Robert Icke angol színházrendező és drámaíró izgalmas, kortárs változatában Oidipusz nagy jövő előtt álló, újonnan megválasztott miniszterelnök, aki teljes átláthatóságot ígért választóinak. Nincs több mismásolás, eltussolás, a régi aktákat is újranyitják. A választás éjszakáján játszódó színdarabban egy ambiciózus, ereje teljében lévő férfi szembesül a múlt árnyaival, de mennyi terhet bír elviselni egy ember? Kiéleződő családi konfliktusok, múltban eltussolt ügyek utáni nyomozás, politikai nyomás, és senki sem az, aminek látszik – egy nagyon mai thrillert láthat a közönség Szikszai Rémusz rendezésében.

Az évad utolsó, májusi premierje pedig egy magyar klasszikus a Mohácsi testvérek felfogásában: Bródy Sándor A tanító című műve a szerző eredeti szándékához híven nyelvében és színpadi megvalósításában is modern és érvényes előadásként kerül színpadra.

Világmegnemváltás – Katona József Színház

Az egészen elképesztő, ámbátor igen megosztó az Embtrag után nem kevésbé érdekes kísérletekre készül tavasszal a Katona. A Nagyszínpadon áprilisban debütáló, Dömötör András, Laboda Kornél és Benedek Albert által jegyzett darab Klaus Mann Mefisztójának elemeiből kiinduló sötét és szabadszájú komédia, amelyben egy – épp a Mefisztót próbáló – társulat tagjainak keserves megpróbáltatásait követjük végig.

Ezzel párhuzamosan mutatják be április végén a Kamrában Horváth Péter Jóccakát című, gyerekkorunk jókedvű, becsapós kérdésein alapuló művét, a Sufniban Kizlinger Lilla rendezésében a szeretet szükségességéről szóló Psychét, valamint a Kosztolányi Dezső Aranysárkány regénye alapján készült „világmegnemváltást”, a Sárszeget. Koprodukció is lesz, méghozzá az Orlai Produkciós Irodával közös Lavina, Ruben Östlund filmjének adaptációja, amely a Belvárosi Színházban fut majd.

Újabb ősbemutató és húszéves jubileum – Örkény Színház

A 2024. szeptember 21-én húszéves fennállását ünneplő Örkény Színházban az év elejétől j több rendhagyó eseményre számíthatnak a nézők, többek közt nagy vendégségre várják majd őket a Madách téren, illetve izgalmas összefoglaló videóanyag is készül az elmúlt két évtizedről. Mindeközben márciusban a Nagyszínpadon Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényét Gáspár Ildikó rendezi.

Folytatódik az ősbemutatók sora is a Stúdióban, ahol Kincses Réka rendezi a saját maga írta Karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza című darabot, amely „Kelet-Európa vs. Nyugat-Európa, egy multikulti családba préselve, akik a szeretet ünnepén épp a szeretetért harcolnak”.

+ 1 – Budaörsi Latinovits Színház

Az egyre figyelemreméltóbb repertoárral bíró teátrum decemberben a Kovalik Balázs-féle Liliommal dobott nagyot. Ezt követi márciusban az örök darab A vágy villamosa, Ördög Tamás rendezése olyan kérdésekre keresi a választ, mint: „Ki a beteg? Én vagy a világ? Túl lehet-e épp ésszel élni a pusztító, primitív környezetet? Blanche egy emelkedett lélek, örök kívülálló, egyszerűen jobb mint a környezete vagy egy gyenge alkoholista? Bűnös vagy ártatlan? Egyedi eset vagy kortünet?” Áprilisban pedig Hamlet-premier lesz, az előadás Alföldi Róbert keze alatt formálódik majd.

Nyitókép: Vízkereszt, vagy bánom is én (Forrás: József Attila Színház)