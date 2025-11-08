Ft
11. 08.
szombat
11. 08.
szombat
Tusványosi Szabadegyetemen Donald Trump Gulyás Gergely Orbán Viktor felvétel

Gulyás Gergely: „Igaza volt. Igaza lett” (VIDEÓ)

2025. november 08. 07:58

Egy „akkor és most” típusú videót osztott meg a miniszter. Mutatjuk!

2025. november 08. 07:58


Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Facebookon egy videómontázst osztott meg, amely felidézi azt a pillanatot, 

amikor Orbán Viktor először beszélt nyilvánosan Donald Trumpról a 2016-os Tusványosi Szabadegyetemen. 

A felvételt ezután egy válogatás követi a miniszterelnök és az amerikai elnök elmúlt években történt személyes találkozóiról.

„Igaza volt. Igaza lett” – írta a miniszter.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

angeleye
2025. november 08. 09:30
pedig 16-ban is volt ajvék ezutan
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 08. 09:14
Perspektivikusan gondolkodó, lényeglátó, következetes és nem mellesleg hűségesen kitart -jóban, rosszban - azok mellett, akikkel hasonló az értékrendje. Ettől ő Magyarország minden idők talán legjobb miniszterelnöke
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 08. 09:08
A politikusok fontos erénye az előrelátás és a konzekvens kiállás az értékekért.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2025. november 08. 08:31
"Fasiszta, populista, illiberális szörnyeteg!" -független&objektív lippsik :)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!