Gulyás Gergely: „Igaza volt. Igaza lett” (VIDEÓ)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Facebookon egy videómontázst osztott meg, amely felidézi azt a pillanatot,

amikor Orbán Viktor először beszélt nyilvánosan Donald Trumpról a 2016-os Tusványosi Szabadegyetemen.

A felvételt ezután egy válogatás követi a miniszterelnök és az amerikai elnök elmúlt években történt személyes találkozóiról.

„Igaza volt. Igaza lett” – írta a miniszter.