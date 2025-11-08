Gulyás Gergely: „Igaza volt. Igaza lett” (VIDEÓ)

Ez igen: olyan ajándékot kapott Orbán Donald Trumptól, amivel nem sokan büszkélkedhetnek (FOTÓ)
„Viktor, te vagy a legjobb.”
Egy „akkor és most” típusú videót osztott meg a miniszter. Mutatjuk!
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Facebookon egy videómontázst osztott meg, amely felidézi azt a pillanatot,
amikor Orbán Viktor először beszélt nyilvánosan Donald Trumpról a 2016-os Tusványosi Szabadegyetemen.
A felvételt ezután egy válogatás követi a miniszterelnök és az amerikai elnök elmúlt években történt személyes találkozóiról.
„Igaza volt. Igaza lett” – írta a miniszter.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI