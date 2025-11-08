Ft
11. 08.
szombat
zukrán béke ukrán Mi Hazánk EU

Az ukránok és a zukránok

2025. november 08. 11:23

A „zukránok” rosszindulatú népség. Országuk, államuk sincs már, mint a miniszterelnök erről több ízben tájékoztatott minket, valamint miheztartás végett őket is.

2025. november 08. 11:23
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„A »zukránok« viszont az ellenségeink. Haladó nyelvművelőknél a »zellenségeink«. Ez már abból is látszik, ahogy a nevüket ejtjük, összeszorított foggal, dühösen, a név­előből áttolva egy kemény, zord z-t a nevük elé. Többen már begyakorolták az ejtésmódot a »zemberek«-ből, akiket – szemben a »magyar emberek«-kel, pláne a »magyar nemzet«-tel – kissé lekezelőleg lehet emlegetni. Mint akikből 12 egy tucat, kissé mind nehézfejűek, oktatgatni kell őket, majd a tananyagot kikérdezni a nemzeti konzultációkon.

De a »zemberek« hagyján. A »zukránok« viszont rosszindulatú népség. Országuk, államuk sincs már, mint a miniszterelnök erről több ízben tájékoztatott minket, valamint miheztartás végett őket is.

Ezt is ajánljuk a témában

A »zukránok« azok, akik be akarnak pofátlankodni az EU-ba, hogy gazdaságilag tönkretegyenek minket. Viszont az ukránok lesznek, akiknél kellő haszonnal szívesen beszállunk majd az újjáépítésbe. A »zukránok« rosszul bánnak a magyarokkal. Ezért a kormány soha nem inti le háttérzenekarát, a Mi Hazánkat, amelyik igényt tart Kárpátaljára. Helyesen. Azzal a 90 százaléknyi »zukrán« lakossággal, ami a területtel hozzánk kerülne, majdcsak elboldogulunk. Majd kivándorolnak, vagy megneveljük őket, »zukrán«-ból ukránná. Előbb-utóbb imába foglalják Toroczkai nevét. Vagy Orbánét, aki békét akar nekik is. Más kormánnyal, alaposan összezsugorodva, természetesen. De a »zukránok« mániás háborúzók, ők akadályozzák a békét, á, dehogy, nem Putyin. Ők meg az EU. Azt is kéretik hasonlóan összeszorított foggal, haragosan emlegetni: a »ZEU«.”

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

tapir32
2025. november 08. 14:33
Aki semmit sem ért a világból, az a Népszavába, a félcédulások harsonájába írogat. Szélsőbaloldali mocsok.
0
0
0
tapir32
2025. november 08. 14:31
A gyűlöletnek az agyra gyakorolt hatását vizsgálták a Népszava, a Telex, a Hvg, és a 444 szerzőinél. Az előzetes eredmények előre vetítik a lesújtó végeredményt, a súlyos mentális károsodást.
0
0
0
tapir32
2025. november 08. 14:30
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
0
0
0
tapir32
2025. november 08. 14:29
"Mi három éve szorgalmazzuk, hogy legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások. Minket három éven át gyaláztak ezen álláspontunk miatt. Most, három év után végre tűzszünetről és béketárgyalásokról van szó. Talán nem gyalázkodni kellett volna, s akkor sok százezerrel kevesebben haltak volna meg, sok millióval kevesebben kényszerültek volna menekülésre és sok százmilliárd euróval kevesebb kár keletkezett volna." Szijjártó Péter
0
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!