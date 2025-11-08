Teljesen megőrült Zelenszkij: őt már sem Orbán, sem Trump döntése nem érdekli
„Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem fogja tudni megállítani Ukrajna uniós csatlakozását” – szögezte le az ukrán elnök.
A „zukránok” rosszindulatú népség. Országuk, államuk sincs már, mint a miniszterelnök erről több ízben tájékoztatott minket, valamint miheztartás végett őket is.
„A »zukránok« viszont az ellenségeink. Haladó nyelvművelőknél a »zellenségeink«. Ez már abból is látszik, ahogy a nevüket ejtjük, összeszorított foggal, dühösen, a névelőből áttolva egy kemény, zord z-t a nevük elé. Többen már begyakorolták az ejtésmódot a »zemberek«-ből, akiket – szemben a »magyar emberek«-kel, pláne a »magyar nemzet«-tel – kissé lekezelőleg lehet emlegetni. Mint akikből 12 egy tucat, kissé mind nehézfejűek, oktatgatni kell őket, majd a tananyagot kikérdezni a nemzeti konzultációkon.
De a »zemberek« hagyján. A »zukránok« viszont rosszindulatú népség. Országuk, államuk sincs már, mint a miniszterelnök erről több ízben tájékoztatott minket, valamint miheztartás végett őket is.
A »zukránok« azok, akik be akarnak pofátlankodni az EU-ba, hogy gazdaságilag tönkretegyenek minket. Viszont az ukránok lesznek, akiknél kellő haszonnal szívesen beszállunk majd az újjáépítésbe. A »zukránok« rosszul bánnak a magyarokkal. Ezért a kormány soha nem inti le háttérzenekarát, a Mi Hazánkat, amelyik igényt tart Kárpátaljára. Helyesen. Azzal a 90 százaléknyi »zukrán« lakossággal, ami a területtel hozzánk kerülne, majdcsak elboldogulunk. Majd kivándorolnak, vagy megneveljük őket, »zukrán«-ból ukránná. Előbb-utóbb imába foglalják Toroczkai nevét. Vagy Orbánét, aki békét akar nekik is. Más kormánnyal, alaposan összezsugorodva, természetesen. De a »zukránok« mániás háborúzók, ők akadályozzák a békét, á, dehogy, nem Putyin. Ők meg az EU. Azt is kéretik hasonlóan összeszorított foggal, haragosan emlegetni: a »ZEU«.”
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
