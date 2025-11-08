„A »zukránok« viszont az ellenségeink. Haladó nyelvművelőknél a »zellenségeink«. Ez már abból is látszik, ahogy a nevüket ejtjük, összeszorított foggal, dühösen, a név­előből áttolva egy kemény, zord z-t a nevük elé. Többen már begyakorolták az ejtésmódot a »zemberek«-ből, akiket – szemben a »magyar emberek«-kel, pláne a »magyar nemzet«-tel – kissé lekezelőleg lehet emlegetni. Mint akikből 12 egy tucat, kissé mind nehézfejűek, oktatgatni kell őket, majd a tananyagot kikérdezni a nemzeti konzultációkon.

De a »zemberek« hagyján. A »zukránok« viszont rosszindulatú népség. Országuk, államuk sincs már, mint a miniszterelnök erről több ízben tájékoztatott minket, valamint miheztartás végett őket is.