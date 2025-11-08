Donald Tuskék gőzerővel dolgoznak azon, hogy legyen egy saját Alekszej Navalnijuk

Elkezdődött a leszámolás: talán soha nem volt még ennyire őszinte Orbán
Tűpontos megállapítás érkezett.
Ha másnak nem, ennek mindenképpen intő jelként kellene szolgálnia.
Lengyelország nem Oroszország. A 2000-ben Oroszországban hatalomra kerülő gárda mostanra beszántott minden független vagy hatalomkritikus médiumot – Donald Tuskék és a Polgári Platform dominálta kormánykoalíció egyelőre csak a közmédia fölött vette át a hatalmat. Igaz, azt puccsszerűen és megkérdőjelezhető törvényesség mellett, tulajdonképpen azonnal, ahogy beiktatták az új kormányt.
Lengyelország nem Oroszország. Vlagyimir Putyin a hatalomra kerülése óta jó néhány párt és szervezet működését betiltotta, úgymint a Nemzeti Bolsevik Pártot, a Szláv Egységet vagy éppen a Konceptuális Párt – „Egyesülés” nevű formációt – Tuskék ezzel szemben „csupán” annyival gáncsolták az elnökválasztás idején legfőbb ellenfelüket, a 2023-ig kormányzó, majd ellenzékbe szoruló Jog és Igazságosság (PiS) pártot, hogy visszatartották a nekik járó állami forrásokat a tavasszal folyó elnökválasztási kampány során (és persze: Lengyelország nem Oroszország, hiszen a PiS által támogatott Karol Nawrocki ellenszélben ugyan, de eséllyel szállt ringbe, és végül diadalmaskodott).
Lengyelország nem Oroszország. Tudvalévő, hogy Moszkvában nem kifejezetten biztonságosak az ablakok, könnyű kiesni rajtuk, az autók is hajlamosak a robbanásra, és időnként lezuhan egyik-másik repülőgép. Nem beszélve arról, hogy tavaly februárban a börtönben halt meg az orosz ellenzékiek legfőbb reménysége, Putyin első számú kritikusa, Alekszej Navalnij, aki a Harp településen lévő 3-as számú büntetőtelepen töltötte a korrupciós ügyek miatt rá – feltehetőleg legalább részben – koncepciós perben kiszabott büntetését. Civil szervezetek jelentései szerint a börtönben olyan bánásmódot kellett elszenvednie, ami kínzásnak minősül – e hírre a Nyugat minden valamirevaló hatalma, szervezete és beszélő feje tiltakozott. A politikus halálát állítólag egy vérrög okozta, és az orvosok a hivatalos jelentések szerint természetesen mindent megtettek, hogy megmentsék az életét; sikertelenül.