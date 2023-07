Kiderült: a Zeneakadémia szenátusa olyasmit kér számon a fenntartón, amit ő maga sem tartott be

Valami nem stimmel a szenátus körül

Ugyanakkor akad itt más is. Bolyki György zenész és producer egy – a Zeneakadémia hanyatlásáról szóló írásában – elég komoly kritikát fogalmazott meg az intézménnyel, annak vezetésével és a jelenlegi szenátussal kapcsolatban.

„Itt van ez a Zeneakadémia. Nem akarok most azzal foglalkozni, miként sikerült ennyire letornázni a presztízsét – és ami sokkal fontosabb: a minőségét. Nyilván, a külső körülmények mellett sokfajta alkalmatlanság, néhány hiba és rossz döntés, meg a szokásos emberi tényezők is felsorolhatók. Maradjunk annyiban, ami a mostani kiindulópont: van egy presztízsét vesztett intézményünk, melynek tanári kara olyan, amilyen, és diákjai is olyanok, amilyenek” – fogalmazott. Hozzátette:

évtizedek óta nem volt példa rá, hogy ilyen szintű művészek jelentkeztek volna a posztra, mint most.

„De most, amikor a béka feneke alól kéne visszahozni az intézményt (színvonal és presztízs tekintetében is), egyszerre ketten is úgy érzik, vállalnák a feladatot. Viszont van egy baj: a szenátus szerint egyikük sem alkalmas rektornak! A szenátus szerint egy olyan embernek kéne rektorrá válnia, akinek a nevét most hallottam először. Tudom, én vagyok a bunkó, de valószínűnek tartom, ha én nem ismerem őt, akkor a nemzetközi zenei élet sem nagyon... Márpedig a Zeneakadémia presztízsét sosem a kiváló irodai dolgozók növelték, hanem az egész világon ismert művészek” – írta Bolyki.

A zenész azt is kifejtette:

„a tekintetes szenátus hatalmas »jóemberkedés« mellett végig asszisztálta, hogy a jazzisták tizenegy tanszakából kilenctől megvonták a művészdiploma kiadásának jogát,

mivel a tanárok nem végezték el a szükséges képzéseket”.

Bolyki arra is kitért: látja, hogy a szenátus most készül megvívni a „demokrácia legfontosabb harcát” a miniszterrel szemben – az ellenzéki sajtó tapsvihara közepette.

„Ha nem a Zeneakadémia kárára emberkednének, azt is mondhatnánk, legyen ez az ő bajuk. De sajnos, ez a mi bajunk is” – jegyezte meg, majd aláhúzta, hogy miközben nincs pénz erős tanári karra, nincs vonzó kilátás a jövő művészei számára, nincs elég szorgalmas zeneiskolai és konzis tanuló, és így nincs megfelelő minőségű és mennyiségű jelentkező a ZAK-ra sem, a szenátus és a felkészületlen újságírók legfontosabb dolga az, hogy az indulók miatt balhéznak.