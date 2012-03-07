Ft
Divinyi Réka Szabó István Jancsó Miklós program Hajdu Szabolcs Andy Vajna film Kovács Gábor Pataki Ági

Nézze meg Vajna kedvenc filmjét!

2012. március 07. 12:54

Filmalkotók kedvencei címmel rendhagyó filmklubot indítanak szerdától a budapesti Odeon moziban: a május elejéig tartó programsorozat Andrew G. Vajna producer kedvence, Milos Forman 1984-es Oscar-díjas alkotása, az Amadeus vetítésével indul.

2012. március 07. 12:54

Szajki Péter, a program egyik ötletgazdája elmondta: a filmklub azért számít rendhagyónak, mert a bemutatott alkotásokat a filmszakma neves képviselői választották ki. A vetítések után a meghívottak nem saját műveikről, hanem favorizált filmjeikről nézőként mesélnek az érdeklődőknek. „Azokról a filmekről lesz szó, amelyek nagy hatással voltak pályájukra, gondolkodásmódjukra és művészetükre” – tette hozzá. A programsorozatot Szajki Péter Vörös Adél filmkritikussal együtt találta ki és ők moderálják a vetítések utáni beszélgetéseket is.

Március 21-én a Pataki Ági és Kovács Gábor producer által kiválasztott Aszgar Farhadi iráni filmrendező alkotását, a Nader és Simin - Egy elválás története című, idén a legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díjat kapott mozit vetítik. Április 4-én Szabó István filmrendező kedvence, a Hamu és gyémánt, Andrzej Wajda Oscar-díjas rendező 1958-as alkotása látható, két héttel később Divinyi Réka forgatókönyvíró választása, a német Florian Henckel von Donnersmarck által 2006-ban rendezett A mások élete szerepel a programban. Május 2-án Hajdu Szabolcs rendező lesz a vendég, aki Zolnay Pál Fotográfia című, 1972-ben készült játékfilmjét választotta. A sorozat május 9-én Jancsó Miklós Kossuth-díjas rendező Szegénylegények című 1965-ös filmjének vetítésével fejeződik be, a műről Tarr Béla rendezővel beszélgetnek.

Szajki Péter az MTI-nek megjegyezte: olyan eklektikus programot kínálnak, amely az alkotók változatos ízlésvilága miatt izgalmas lesz a nézők számára. A filmklub célja, hogy sajátos megvilágításba helyezze a bemutatott műveket a filmkészítők segítségével. „A vetítések kéthetente szerda esténként nyolc órakor kezdődnek és a teljes sorozatra kedvezményes bérlet váltható, de az egyes előadásokra is lehet jegyet venni” – tette hozzá az ötletgazda.

