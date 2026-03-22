Szenzáció: restaurálják és kiállítják a tizenegy erdélyi fejedelem portréját!
2026. március 22. 08:37
A projekt nem csupán a nemzeti örökség részét képező művek helyreállítását célozza, hanem azt is, hogy azokat abban a történelmi térben mutassák be, ahol egykori megrendelőik éltek és kormányoztak.
A Batthyáneum tulajdonában lévő értékes festmények a Fejedelmi Palotában, a számukra legméltóbb helyszínen lesznek elérhetők a nyilvánosság számára. A kiemelt kulturális projekt részleteiről Robert Roman, a Fejedelmek Palotája Kulturális Központ igazgatója tájékoztatta az erdélyi sajtót.
„Ma lényeges lépést tettünk azok személyazonosságának visszaszerzése érdekében, akik egy évszázadon át a gyulafehérvári erőd szívében fekvő régió sorsáról döntöttek” – fogalmazott az igazgató. A Román Nemzeti Könyvtár Batthyáneum Könyvtárának gyűjteményéből származó portrékat szakmai együttműködés keretében vették át; restaurálásukra a nagyszebeni Brukenthal Múzeum laboratóriumaiban kerül sor. A kölcsönszerződés lehetővé tette a könyvtár és a kulturális központ közös munkáját.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
A közlemény szerint a projekt nem csupán a nemzeti örökség részét képező művek helyreállítását célozza, hanem azt is, hogy azokat abban a történelmi térben mutassák be, ahol egykori megrendelőik – az erdélyi fejedelmek – 1571 és 1660 között éltek és kormányoztak.
A tizenegy portré az Erdélyi Fejedelemség fénykorának meghatározó alakjait örökíti meg. A vásznakon
Báthory István (1571–1586),
Báthory Kristóf (1576–1581),
Báthory Zsigmond (1588–1594, 1594–98, 1598–99, 1601–1602),
Báthory András (1599),
Bocskai István (1604–1606),
Rákóczi Zsigmond (1607–1608),
Báthory Gábor (1608–1613),
Bethlen Gábor (1613–1629),
I. Rákóczi György (1630–1648),
II. Rákóczi György (1648–1657, 1659–1660),
valamint egy ismeretlen személy arca látható.
Korábbi beszámolók szerint a Batthyáneum 2024-ben már digitalizálta a gyűjteményében őrzött tizenegy festményt; ezek a Gigapan.com oldalon, a Transylvanian Princes galériában nagy felbontásban is megtekinthetők.
Robert Roman igazgató kiemelte a partnerek szerepét is: „Köszönetet mondunk a Román Nemzeti Könyvtárnak és a Batthyáneum Könyvtárának a lehetőségért, valamint a Brukenthal Múzeum szakértőinek, akik biztosítják a vásznak tudományos restaurálását. Célunk, hogy a munkálatok végeztével azonnal lehetővé tegyük a nagyközönség számára, hogy itt, a palota termeiben tanulmányozhassa ezeket a felbecsülhetetlen értékű festményeket.”
A tervezett kiállítás részleteiről Kovács Mihai történész, a Fejedelmek Palotája Kulturális Központ munkatársa elmondta:
a restaurálással párhuzamosan kutatómunka is zajlik annak feltárására, kik voltak a festmények alkotói, milyen iskolához kötődtek, és hogyan kerültek a Batthyáneum gyűjteményébe.
A történész hozzátette: a restaurálást követően a portrékat a palota Erdélyi Fejedelmek Galériájában állítják ki, részletes dokumentációs anyaggal kiegészítve, így a látogatók nemcsak a műveket, hanem a rajtuk szereplő uralkodókhoz és a képek történetéhez kapcsolódó további információkat is megismerhetik.
A konzerválási-restaurálási folyamat várhatóan körülbelül egy évig tart, az ünnepélyes tárlatnyitót 2027-ben rendezik meg.
Az Oroszország-szakértő szerint az ukrán vezetés kénytelen lehet lenyelni ezt a békát, nehogy eljátssza Trump támogatását. Eközben Európa egyedül maradhat a saját szankciós rendszerével, ami újabb feszültségeket szülhet a kontinensen.
A döntés papíron előremutató volt az erdélyi kisebbségek jogait illetően, de a Mandinernek nyilatkozó történész szerint elég csak megnézni Gyulafehérvár mai etnikai viszonyait, hogy megtudjuk, mi valósult meg az ígéretekből.