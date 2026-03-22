Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kulturális központ erdélyi fejedelemség batthyáneum fejedelmek palotája kulturális központ Gyulafehérvár

Szenzáció: restaurálják és kiállítják a tizenegy erdélyi fejedelem portréját!

2026. március 22. 08:37

A projekt nem csupán a nemzeti örökség részét képező művek helyreállítását célozza, hanem azt is, hogy azokat abban a történelmi térben mutassák be, ahol egykori megrendelőik éltek és kormányoztak.

2026. március 22. 08:37
null

A Batthyáneum tulajdonában lévő értékes festmények a Fejedelmi Palotában, a számukra legméltóbb helyszínen lesznek elérhetők a nyilvánosság számára. A kiemelt kulturális projekt részleteiről Robert Roman, a Fejedelmek Palotája Kulturális Központ igazgatója tájékoztatta az erdélyi sajtót.

„Ma lényeges lépést tettünk azok személyazonosságának visszaszerzése érdekében, akik egy évszázadon át a gyulafehérvári erőd szívében fekvő régió sorsáról döntöttek” – fogalmazott az igazgató. A Román Nemzeti Könyvtár Batthyáneum Könyvtárának gyűjteményéből származó portrékat szakmai együttműködés keretében vették át; restaurálásukra a nagyszebeni Brukenthal Múzeum laboratóriumaiban kerül sor. A kölcsönszerződés lehetővé tette a könyvtár és a kulturális központ közös munkáját.

A közlemény szerint a projekt nem csupán a nemzeti örökség részét képező művek helyreállítását célozza, hanem azt is, hogy azokat abban a történelmi térben mutassák be, ahol egykori megrendelőik – az erdélyi fejedelmek – 1571 és 1660 között éltek és kormányoztak.

A tizenegy portré az Erdélyi Fejedelemség fénykorának meghatározó alakjait örökíti meg. A vásznakon 

  • Báthory István (1571–1586), 
  • Báthory Kristóf (1576–1581), 
  • Báthory Zsigmond (1588–1594, 1594–98, 1598–99, 1601–1602), 
  • Báthory András (1599), 
  • Bocskai István (1604–1606), 
  • Rákóczi Zsigmond (1607–1608), 
  • Báthory Gábor (1608–1613), 
  • Bethlen Gábor (1613–1629), 
  • I. Rákóczi György (1630–1648), 
  • II. Rákóczi György (1648–1657, 1659–1660), 
  • valamint egy ismeretlen személy arca látható.

Korábbi beszámolók szerint a Batthyáneum 2024-ben már digitalizálta a gyűjteményében őrzött tizenegy festményt; ezek a Gigapan.com oldalon, a Transylvanian Princes galériában nagy felbontásban is megtekinthetők.

Fotó: Calin Suteu / gigapan.com

Robert Roman igazgató kiemelte a partnerek szerepét is: „Köszönetet mondunk a Román Nemzeti Könyvtárnak és a Batthyáneum Könyvtárának a lehetőségért, valamint a Brukenthal Múzeum szakértőinek, akik biztosítják a vásznak tudományos restaurálását. Célunk, hogy a munkálatok végeztével azonnal lehetővé tegyük a nagyközönség számára, hogy itt, a palota termeiben tanulmányozhassa ezeket a felbecsülhetetlen értékű festményeket.”

A tervezett kiállítás részleteiről Kovács Mihai történész, a Fejedelmek Palotája Kulturális Központ munkatársa elmondta: 

a restaurálással párhuzamosan kutatómunka is zajlik annak feltárására, kik voltak a festmények alkotói, milyen iskolához kötődtek, és hogyan kerültek a Batthyáneum gyűjteményébe.

A történész hozzátette: a restaurálást követően a portrékat a palota Erdélyi Fejedelmek Galériájában állítják ki, részletes dokumentációs anyaggal kiegészítve, így a látogatók nemcsak a műveket, hanem a rajtuk szereplő uralkodókhoz és a képek történetéhez kapcsolódó további információkat is megismerhetik.

A konzerválási-restaurálási folyamat várhatóan körülbelül egy évig tart, az ünnepélyes tárlatnyitót 2027-ben rendezik meg.

Nyitókép: Palatul Principilor Transilvaniei / Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
•••
2026. március 22. 09:20 Szerkesztve
Bezzeg Románia! A győztesek írják a múltat, de ez nem ad felmentést, hogy mi van a magyar történelemírással és tanítással. Nekünk a hasburgok adták a finn-ugor nyelvrokonságot, s a mai napig az alapot a szovjetizált hasburg történetírás képezi. Buda elfoglalását követően megalakult az önálló Erdélyi Fejedelemség (szultáni felügyelet alatt), a királyi Magyarország fővárosa Pozsony lett és a török hódoltság új politikai entitás lett. Mai fejjel is három eltérő "ország". Bármennyire fényezik a habsburgok, a magyar történelem, tudományos élet, kultárális fejlődés Erdélyben folytatódott. S az agyon ajnározott habsburgok Bécs védelmében királyságukat európa akkori vietnámává változtatták. Hoppá, jó reggelt! S most jönnek román felebarátaink, akik Gyulafehérvárott már felújították az erdélyi fejedelmek házát. Itt volt a magyarság fővárosa 1542-1690 között. Innét költöztette át az ördogi hasbuburg hatalom Nagyszebenbe Erdély központját, a szász városba. Itt az idő, a valóság bemutatására.
Válasz erre
1
0
Leskelődő
2026. március 22. 09:05
Ne izgulj, Benike, hamarosan te is tanulsz majd ezekről a bácsikról, és akkor megérted, miről szól a hír. Talán.
Válasz erre
0
0
jóember
2026. március 22. 09:01
Csak nehogy aztán román fejedelmek-ként lássuk őket kiállítva a fejedelmek palotájában, mindjárt a nagy román király Hunyadi Mátyás portréja mellett.
Válasz erre
1
0
benito
2026. március 22. 08:40
Na ettől fog nőni a gyeremekvállalási kedv csak igazán.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!