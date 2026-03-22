Szenzáció: restaurálják és kiállítják a tizenegy erdélyi fejedelem portréját!

A Batthyáneum tulajdonában lévő értékes festmények a Fejedelmi Palotában, a számukra legméltóbb helyszínen lesznek elérhetők a nyilvánosság számára. A kiemelt kulturális projekt részleteiről Robert Roman, a Fejedelmek Palotája Kulturális Központ igazgatója tájékoztatta az erdélyi sajtót.

„Ma lényeges lépést tettünk azok személyazonosságának visszaszerzése érdekében, akik egy évszázadon át a gyulafehérvári erőd szívében fekvő régió sorsáról döntöttek” – fogalmazott az igazgató. A Román Nemzeti Könyvtár Batthyáneum Könyvtárának gyűjteményéből származó portrékat szakmai együttműködés keretében vették át; restaurálásukra a nagyszebeni Brukenthal Múzeum laboratóriumaiban kerül sor. A kölcsönszerződés lehetővé tette a könyvtár és a kulturális központ közös munkáját.