„Nem vagyok jelölt” – beindultak a találgatások az EKB elnökéről és a francia elnökválasztásról

„Nem vagyok jelölt semmilyen tisztségre, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy Európa védelmet élvezzen, és hogy Európa maradjon az a keret, amelyen belül a tagállamok – köztük Franciaország is – működnek” – mondta a Euronewsnak adott interjújában Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) francia állampolgárságú elnöke azzal kapcsolatban, hogy egyes párizsi és brüsszeli találgatások szerint mandátuma letelte előtt elhagyja pozícióját, hogy aktívabban részt vehessen a franciaországi elnökválasztási kampányban.

Lagarde elmondta, hogy figyelemmel kíséri a 2027 áprilisára kiírt francia elnökválasztást megelőző kampányt, és