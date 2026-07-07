Kitért arra is, az ukrán fél helyzete minden nappal nehezebbé válik. Mint mondta, Donyeck teljes területének elfoglalásához már csak két város hiányzik, Kramatorszk és Szlovjanszk. Felidézte, hogy néhány napja orosz csapatok elfoglalták a donyecki Kosztyantinyivkát, amelyet az ukrán fegyveres erők 2014 óta erődként kiépítettek.

Hangsúlyozta, hogy Kijev azon irányvonala, hogy fenyegeti Oroszország területét, kényszerítette ki azt, hogy az orosz erők ütközőövezetet hozzanak létre a határ mentén. „És ahogyan (Vlagyimir Putyin) orosz elnök is elmondta: minél inkább próbál a kijevi rezsim támadásokat indítani a területünk ellen, annál nagyobb lesz ez az ütközőövezet” – mondta Peszkov.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország a harcmezőn sikereit atomfegyverek bevetése nélkül is el tudja érni, s az orosz nukleáris doktrína értelmében ezeket a fegyvereket csak az állam létét fenyegető veszély esetén vetik be, ellenkező esetben nem.