Oroszország fokozza a nyomást Ukrajnán

Oroszországban a hadsereg legfőbb parancsnoka tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt az éjszakai, Kijev ellen végrehajtott hatalmas orosz támadásról – közölte csütörtökön a Kreml, hozzátéve, hogy Moszkva továbbra is fokozni fogja a nyomást Ukrajnára céljainak elérése érdekében.

A támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során Európát vádolta a feszültségek eszkalálásával, és kijelentette, hogy Oroszország nem tud szemet hunyni az ilyen lépések felett.