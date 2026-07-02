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vlagyimir putyin oroszországban kijev

Oroszország fokozza a nyomást Ukrajnán

2026. július 02. 12:25

A legújabb támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek.

2026. július 02. 12:25
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Oroszországban a hadsereg legfőbb parancsnoka tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt az éjszakai, Kijev ellen végrehajtott hatalmas orosz támadásról – közölte csütörtökön a Kreml, hozzátéve, hogy Moszkva továbbra is fokozni fogja a nyomást Ukrajnára céljainak elérése érdekében.

A támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során Európát vádolta a feszültségek eszkalálásával, és kijelentette, hogy Oroszország nem tud szemet hunyni az ilyen lépések felett. 

Moszkva továbbra is fokozni fogja a kijevi „rezsimre” gyakorolt nyomást a kitűzött célok elérése érdekében”

 – tette hozzá. A szóvivő ezzel reagált Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szavaira, aki azt hangoztatta, hogy új szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen, és növelni a rá gyakorolt nyomást. Peszkov kifejtette: Európa részéről egyértelműen folyik az Oroszországgal szembeni feszültség fokozása.

(MTI)

Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
picur66-2
2026. július 02. 12:56
Fokozza.............nem eléggé, a szuszt kéne már végleg kinyomni Ukrajnából. Putyin lassú!!!
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1
0
pandalala
2026. július 02. 12:52
" reagált Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szavaira " Basssátok meg, abba kéne már hagyni ennek a levegő picsinek értelemes lényként való kezelését!! :-DDDD
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2
0
alenka
2026. július 02. 12:42
Gyatrán összedobott cikk. Ildomos lett volna leírni, hogy katonai létesítményeket támadtak. Fontos, hogy hangsúlyozva lett a civilek halála. Bunker?...az nincs, csak a metró, mely teteje éjjel 1-2 helyen beszakadt. Kb. 70 felett lőttek ki Cirkon, Iskander, Kh- 101 rakétákat.
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2
0
Leó testvér
2026. július 02. 12:36
Az oroszok fokozzák, az EU fokozza, az ukránok fokozzák. Milyen nyomorult játék ez. A katonák nem fokozzák, ők csak csendben meghalnak ezerszám.
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7
1
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