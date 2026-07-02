Oroszország fokozza a nyomást Ukrajnán

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A legújabb támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek.
Oroszországban a hadsereg legfőbb parancsnoka tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt az éjszakai, Kijev ellen végrehajtott hatalmas orosz támadásról – közölte csütörtökön a Kreml, hozzátéve, hogy Moszkva továbbra is fokozni fogja a nyomást Ukrajnára céljainak elérése érdekében.
A támadásban legalább 13 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során Európát vádolta a feszültségek eszkalálásával, és kijelentette, hogy Oroszország nem tud szemet hunyni az ilyen lépések felett.
Moszkva továbbra is fokozni fogja a kijevi „rezsimre” gyakorolt nyomást a kitűzött célok elérése érdekében”
– tette hozzá. A szóvivő ezzel reagált Kaja Kallasnak, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szavaira, aki azt hangoztatta, hogy új szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen, és növelni a rá gyakorolt nyomást. Peszkov kifejtette: Európa részéről egyértelműen folyik az Oroszországgal szembeni feszültség fokozása.
(MTI)
Nyitókép: Ramil Sitdikov / POOL / AFP