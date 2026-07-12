Irán bejelentette a következő lépést, amitől mindenki tartott: lezárja a Hormuzi-szorost

Amerika légicsapással válaszolt az iráni támadásra
Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban.
A harcok kiújulása megingatja az elvileg érvényben lévő fegyverszünetet, miközben az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban ismét bosszúval és teljes megsemmisítéssel fenyegették egymást.
Irán vasárnap rakétákkal és drónokkal támadta szomszédait, egyben bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost megtorlásul az újabb amerikai csapásokra, amelyekre azután került sor, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót.
Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.
Bahreinben megszólaltak a légitámadást jelző szirénák.
Katarban pedig az AFP francia hírügynökség újságírói robbanásokat hallottak, és tanúi voltak a támadó eszközök elfogásának a főváros, Doha déli égboltján.
Korábban Irán bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen normális körülmények között a világ szénhidrogén-kereskedelmének egyötöde halad át.
Az iráni Forradalmi Gárda azzal fenyegetőzött, hogy határozottan fellép az amerikai bázisok ellen a Perzsa-öböl országaiban, ha az Egyesült Államok visszavágna, miután Irán rálőtt egy hajóra.
Egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót ért iráni támadás. A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudta folytatni az útját.
Válaszul az Egyesült Államok vasárnap mintegy 140 célpontot támadott meg Iránban. A Centcom tájékoztatása szerint a célpontok között voltak iráni rakétákkal, illetve drónokkal kapcsolatos létesítmények, haditengerészeti eszközök, lőszerraktárak, kommunikációs hálózatok és part menti megfigyelőállomások.
(MTI)
Nyitókép forrása: ATTA KENARE / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban.