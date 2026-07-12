Irán bejelentette a következő lépést, amitől mindenki tartott: lezárja a Hormuzi-szorost

Irán vasárnap rakétákkal és drónokkal támadta szomszédait, egyben bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost megtorlásul az újabb amerikai csapásokra, amelyekre azután került sor, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót.

Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.