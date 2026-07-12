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forradalmi gárda hormuzi - szoros irán drón egyesült államok

Irán bejelentette a következő lépést, amitől mindenki tartott: lezárja a Hormuzi-szorost

2026. július 12. 07:39

A harcok kiújulása megingatja az elvileg érvényben lévő fegyverszünetet, miközben az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban ismét bosszúval és teljes megsemmisítéssel fenyegették egymást.

2026. július 12. 07:39
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Irán vasárnap rakétákkal és drónokkal támadta szomszédait, egyben bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost megtorlásul az újabb amerikai csapásokra, amelyekre azután került sor, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót.

Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.

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Bahreinben megszólaltak a légitámadást jelző szirénák.

Katarban pedig az AFP francia hírügynökség újságírói robbanásokat hallottak, és tanúi voltak a támadó eszközök elfogásának a főváros, Doha déli égboltján.

Korábban Irán bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen normális körülmények között a világ szénhidrogén-kereskedelmének egyötöde halad át.

Az iráni Forradalmi Gárda azzal fenyegetőzött, hogy határozottan fellép az amerikai bázisok ellen a Perzsa-öböl országaiban, ha az Egyesült Államok visszavágna, miután Irán rálőtt egy hajóra.

Egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót ért iráni támadás. A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudta folytatni az útját.
Válaszul az Egyesült Államok vasárnap mintegy 140 célpontot támadott meg Iránban. A Centcom tájékoztatása szerint a célpontok között voltak iráni rakétákkal, illetve drónokkal kapcsolatos létesítmények, haditengerészeti eszközök, lőszerraktárak, kommunikációs hálózatok és part menti megfigyelőállomások.

(MTI)

Nyitókép forrása: ATTA KENARE / AFP

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Összesen 13 komment

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doors1960
2026. július 12. 08:18
Klárika ez már a béke?😅
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0
0
Teréz A Piréz
2026. július 12. 08:10
Peti, szólj rájuk! A múltkor is csak miattad nyitották meg.
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2
0
OszkárOszi
2026. július 12. 08:05
Trump elnöknek legalább volt két jó húzása: lehúzta a vécén a mi jó Pressmanunkat és lealázta a Manfred Wéreb mentelmijogpetyáját - azt, aki ország-világ előtt szarta össze magát.
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pandalala
2026. július 12. 08:02
repeta
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