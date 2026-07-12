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közel - kelet hormuzi - szoros irán egyesült államok

Amerika légicsapással válaszolt az iráni támadásra

2026. július 12. 06:20

Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban.

2026. július 12. 06:20
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Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye tudatta, hogy washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására.

A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudja folytatni az útját – derül ki a CENTCOM tájékoztatásából, amely rámutat, hogy az újabb agresszió is az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységeihez kötődik.

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„Válaszként az Egyesült Államok súlyos árat fizettet, és folytatja Irán képességeinek gyengítését a tengerészek és kereskedelmi hajók elleni támadásokra” – olvasható a közleményben, amely emlékeztet, hogy az Egyesült Államok az előző napokban lehetőséget adott Irán számára, hogy a korábbi hasonló támadásait követően visszatérjen az Egyesült Államokkal kötött megállapodás feltételeinek betartásához.

Az iráni erők a hét elején több dróntámadást hajtottak végre a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók ellen, amire az Egyesült Államok mindkét alkalommal erőteljes légicsapásokkal válaszolt, és összesen 170 célpontot talált el Irán területén.

Amerikai tisztségviselők még pénteken azt is közölték, hogy az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa szándékát a Hormuzi-szoros szabad forgalmának fenntartására.

Irán külügyminisztere szombaton a közlekedési útvonalra vonatkozó tervekről tárgyalt Ománban. A találkozóról kiadott közlemény szerint a két ország külügyminisztere azt vitatta meg, hogy miként lehet biztosítani a Hormuzi-szoros forgalmát az amerikai-iráni megállapodás kereteit figyelembe véve.

(MTI)

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 12. 07:26
mocskos-tisza 2026. július 12. 07:21 Ahhoz képest, hogy Trump azt ígérte nem háborútzik, elég jól belelendült a hazudós: Ukrajna, Venezuela, Irán, (Kuba), ... Igen, és ti csont nélkül beszoptátok, mert Orbán Viktor azt mondta Trump garancia a békére.
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mocskos-tisza
2026. július 12. 07:21
Ahhoz képest, hogy Trump azt ígérte nem háborútzik, elég jól belelendült a hazudós: Ukrajna, Venezuela, Irán, (Kuba), ...
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0
0
Hobby024
2026. július 12. 07:16
grenki-2 2026. július 12. 06:54 "Legyen az agyába az átkozott muszlimoknak, hogy bár melyik kereskedelmi hajót megtámadják, jönnek a rakéták...Ezekkel szót érteni másképp nem lehet..." Ezek az átkozott muszlimok 13 amerikai támaszpontot bombáztak szét a többi arab ország területén. Az USA-nak nagy falat lesz Irán. Megvert kutyaként fog hazakullogni, mert rakétákkal és légierővel bevehetetlen. 610000 aktív katona és 350000 kiképzett tartalékos serege van. Trump az életben nem kockáztatja meg a szárazföldi akciót, mert a hős hazafiakat szar lesz az USA-ban látni hullazsákban.
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grenki-2
2026. július 12. 06:54
Legyen az agyába az átkozott muszlimoknak, hogy bár melyik kereskedelmi hajót megtámadják, jönnek a rakéták...Ezekkel szót érteni másképp nem lehet...
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