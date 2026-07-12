Amerika légicsapással válaszolt az iráni támadásra

Az iráni erők a hét elején több dróntámadást hajtottak végre a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók ellen, amire az Egyesült Államok mindkét alkalommal erőteljes légicsapásokkal válaszolt, és összesen 170 célpontot talált el Irán területén.

Amerikai tisztségviselők még pénteken azt is közölték, hogy az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa szándékát a Hormuzi-szoros szabad forgalmának fenntartására.

Irán külügyminisztere szombaton a közlekedési útvonalra vonatkozó tervekről tárgyalt Ománban. A találkozóról kiadott közlemény szerint a két ország külügyminisztere azt vitatta meg, hogy miként lehet biztosítani a Hormuzi-szoros forgalmát az amerikai-iráni megállapodás kereteit figyelembe véve.