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ursula von der leyen európai unió oroszország

Az EU nem fogadta el az új orosz szankciókat: Ursula von der Leyen nem erre számított

2026. július 15. 21:30

Új határidőt szabtak.

2026. július 15. 21:30
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Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról a kitűzött határidőig, ezért a döntést elhalasztották, számol be a Világgazdaság. A tárgyalások eredménytelensége miatt az orosz kőolaj árplafonjának felülvizsgálatát is egy hétre felfüggesztették, miközben Görögország és Ausztria továbbra is fenntartásokat fogalmaz meg a javaslattal kapcsolatban.

Az uniós állandó képviselők több egyeztetés ellenére sem jutottak konszenzusra, így egyelőre változatlanul maradnak a jelenlegi szabályok. A tagállamok a következő napokban folytatják a tárgyalásokat annak érdekében, hogy kompromisszum szülessen.

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A jelenlegi állás szerint az orosz kőolaj árplafonja továbbra is a hatályos szinten marad, és a felülvizsgálatról várhatóan a jövő heti egyeztetéseken születhet döntés.

A megállapodást elsősorban Görögország és Ausztria fenntartásai hátráltatják. Görögország energetikai szempontokra, különösen az orosz LNG harmadik országokba történő újraexportjának szabályozására hivatkozik, míg Ausztria pénzügyi aggályokat emelt.

Korábban Bulgária és Olaszország is kifogásokat fogalmazott meg Kirill pátriárka szankciós listán szerepeltetése miatt, ám ezt a kérdést időközben rendezték.

Mivel a külügyminiszterek hétfői tanácskozásán sem sikerült megállapodásra jutni, az uniós döntést el kellett halasztani. A tárgyalások a következő napokban folytatódnak, miközben az orosz olajra vonatkozó árplafon egyelőre változatlan marad.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 10 komment

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Hunnia
2026. július 15. 23:27
Szívás lesz a patkánynak, ha Putyin is beint. Trump már megtette. Azt hiszem, lesz majd: "most mutasd meg, te anyaszomorító".
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1
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mnmn
2026. július 15. 23:21
A mi kormányunk gondolom teljes mellszélességgel kiáll a szankciók mellett, Manfred és Uschi kiadta, hogy melyik gombot kell megnyomni.
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1
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cint04
2026. július 15. 23:14
talán anno odaállhattak volna Orbán mellé. De azért jól szórakozom hogyan vergődnek a nyomorult brüsszeliek
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4
0
figyelő4322
2026. július 15. 22:48
A labanc, na meg a kukurikúú (görög) kormány is kénytelen volt a saját országáért felelősséget vállalni. Persze nem mindenki ilyen bátor. Még ezek mögé is elbújnak néhányan, akik gyávák, esetleg a bukás veszélye miatt bújnak a vétózók mögé. Gondolom ezek ilyenkor elátkozzák a 🪳 'dictator wannabe' (diktátorságra sóvárgó) Magyar nemzetvezetőt. Hogy miért? Mert megfosztotta őket attól, hogy Orbán háta mögött biztonságosan elbújjanak!
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4
0
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