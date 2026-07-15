Az EU nem fogadta el az új orosz szankciókat: Ursula von der Leyen nem erre számított

Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról a kitűzött határidőig, ezért a döntést elhalasztották, számol be a Világgazdaság. A tárgyalások eredménytelensége miatt az orosz kőolaj árplafonjának felülvizsgálatát is egy hétre felfüggesztették, miközben Görögország és Ausztria továbbra is fenntartásokat fogalmaz meg a javaslattal kapcsolatban.

Az uniós állandó képviselők több egyeztetés ellenére sem jutottak konszenzusra, így egyelőre változatlanul maradnak a jelenlegi szabályok. A tagállamok a következő napokban folytatják a tárgyalásokat annak érdekében, hogy kompromisszum szülessen.