Az EU nem fogadta el az új orosz szankciókat: Ursula von der Leyen nem erre számított

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Új határidőt szabtak.
Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról a kitűzött határidőig, ezért a döntést elhalasztották, számol be a Világgazdaság. A tárgyalások eredménytelensége miatt az orosz kőolaj árplafonjának felülvizsgálatát is egy hétre felfüggesztették, miközben Görögország és Ausztria továbbra is fenntartásokat fogalmaz meg a javaslattal kapcsolatban.
Az uniós állandó képviselők több egyeztetés ellenére sem jutottak konszenzusra, így egyelőre változatlanul maradnak a jelenlegi szabályok. A tagállamok a következő napokban folytatják a tárgyalásokat annak érdekében, hogy kompromisszum szülessen.
A jelenlegi állás szerint az orosz kőolaj árplafonja továbbra is a hatályos szinten marad, és a felülvizsgálatról várhatóan a jövő heti egyeztetéseken születhet döntés.
A megállapodást elsősorban Görögország és Ausztria fenntartásai hátráltatják. Görögország energetikai szempontokra, különösen az orosz LNG harmadik országokba történő újraexportjának szabályozására hivatkozik, míg Ausztria pénzügyi aggályokat emelt.
Korábban Bulgária és Olaszország is kifogásokat fogalmazott meg Kirill pátriárka szankciós listán szerepeltetése miatt, ám ezt a kérdést időközben rendezték.
Mivel a külügyminiszterek hétfői tanácskozásán sem sikerült megállapodásra jutni, az uniós döntést el kellett halasztani. A tárgyalások a következő napokban folytatódnak, miközben az orosz olajra vonatkozó árplafon egyelőre változatlan marad.
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