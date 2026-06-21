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moszkva zelenszkij karol nawrocki petro porosenko Lengyelország Ukrajna kitüntetés konfliktus

Zelenszkij elődje szerint ez még akár Moszkva malmára is hajthatja a vizet: újabb szintre lépett a lengyel–ukrán diplomáciai konfliktus

2026. június 21. 13:20

Volodimir Zelenszkij után Petro Porosenko volt ukrán elnök is visszaadta a Fehér Sas Rendet.

2026. június 21. 13:20
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Újabb szintre lépett a lengyel–ukrán diplomáciai konfliktus: Volodimir Zelenszkij után Petro Porosenko volt ukrán elnök is visszaadta a lengyelektől kapott Fehér Sas Rendet. A korábbi államfő döntését azzal indokolta, hogy így tiltakozik a varsói kormány pénteki lépése ellen, amellyel visszavonták a kitüntetést a jelenlegi ukrán elnöktől.

A feszültség azt követően éleződött ki, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette: 

megvonja a legmagasabb lengyel állami elismerést Zelenszkijtől.

A döntés hátterében az állt, hogy Kijev egy katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereghez (UPA) köthető nacionalista alakulatokról nevezett el. Varsó számára azonban az UPA a második világháború alatt elkövetett, lengyelek elleni tömeggyilkosságok szimbóluma.

Volodimir Zelenszkij már szombaton visszapostázta az elismerést, amit Porosenko lépése követett. A volt elnök a horvát Index beszámolója szerint hangsúlyozta: a történelmi múlttal kapcsolatos politikai csatározások csak tovább gyengítik a két ország szövetségét, ami elsősorban Moszkva érdekeit szolgálja.

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Nyitókép: JOHN THYS / AFP

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Összesen 4 komment

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falcatus-2
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2026. június 21. 14:08 Szerkesztve
Shell elmondta, a ház befektetés volt gyermekei jövőjébe. A ház egyik felében ő lakott, a másikat 2025 elején adta át egy ukrán családnak. A bérelt 140 m2-es lakás 5 szobás volt és teljesen új. A havi bérleti díj, a rezsivel együtt, 1895 euró volt. Shell elmondta, hogy kifejezett kívánsága volt, hogy a házat ennek a hatgyermekes családnak adják ki. „Tudtam, milyen nehéz lesz lakhatást találni egy ekkora családnak. Én magam is 1995-ben érkeztem a szüleimmel Kazahsztánból Németországba.” Az eset után a nő azon kezdett tűnődni, hogyan maradhatott észrevétlen a nagytakarítás. Munkája miatt azonban gyakran hiányzott otthonról, és a lakókhoz rendszeresen érkeztek látogatók. Az emberek, dobozok és autók folyamatos mozgása senkiben sem keltett gyanút. Miután a család távozott, csak romlott étel és több száz légy maradt a lakásban. A legnagyobb sokk akkor érte, amikor az Instagramon látta, hogy volt bérlője és fia hogyan rakják le teljes nyugalommal az ellopott csempéket Ukrajnában.
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falcatus-2
2026. június 21. 14:08
A Bild beszámolója szerint a németországi Wendeburgban élő 46 éves Natalie Schell lakásának bérlője, egy ukrán család, akiknek kiadta új otthonának egy részét, szétszerelte és elvitte azt, mielőtt hazaindultak. A tulajdonos elmondása szerint minden furcsa apró részletekkel kezdődött. Először észrevette, hogy hiányzik a csengő. Aztán észrevették a hőszivattyúk hiányát. „Amikor kinéztem az ablakon a ház bérelt részére, láttam, hogy a konyha teljesen eltűnt. Akkor kezdtem megérteni, mi történt.” Felsorolta, mi hiányzik a házból: • beépített konyha; • hőszivattyúk; • radiátorok • WC; • kagylók; • ajtókilincsek és egyéb kiegészítők; • egyéb műszaki felszerelések • A padlófűtési rendszer elemei. Különösen felháborító volt, hogy még olyan berendezéseket is leszereltek, amelyek nem a ház bérelt részéhez, hanem a kétszintes ház másik feléhez tartoztak.
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egyszeri
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2026. június 21. 13:42 Szerkesztve
Az ukránok ugyanazt csinálták a lengyelekkel mint a németek a zsidókkal meg más nekik nem tetsző népekkel. A különbség csak a módszerben volt, míg azt a németek késsel villával és eltartott kisujjal igyekeztek megtenni, addig az ukránok a legbarbárabb módon. Aki nem igy gondolja az nézze meg a Volhynia filmet (Hatred 2016). Sőt vannak történészek akik szerint még a fimben bemutatottaknál is brutálisabb volt az egész!
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grenki-2
2026. június 21. 13:33
Aszem a lengyel ukrán barátságnak vége...
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4
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