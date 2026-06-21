Zelenszkij elődje szerint ez még akár Moszkva malmára is hajthatja a vizet: újabb szintre lépett a lengyel–ukrán diplomáciai konfliktus

Újabb szintre lépett a lengyel–ukrán diplomáciai konfliktus: Volodimir Zelenszkij után Petro Porosenko volt ukrán elnök is visszaadta a lengyelektől kapott Fehér Sas Rendet. A korábbi államfő döntését azzal indokolta, hogy így tiltakozik a varsói kormány pénteki lépése ellen, amellyel visszavonták a kitüntetést a jelenlegi ukrán elnöktől.

A feszültség azt követően éleződött ki, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette: