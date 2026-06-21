Zelenszkij elődje szerint ez még akár Moszkva malmára is hajthatja a vizet: újabb szintre lépett a lengyel–ukrán diplomáciai konfliktus

Orosz megtorlás fenyeget: rendkívüli figyelmeztetést adott ki Zelenszkij
Ukrajna információi szerint az orosz hadsereg egy kiterjedt támadás előkészítésén dolgozik.
Volodimir Zelenszkij után Petro Porosenko volt ukrán elnök is visszaadta a Fehér Sas Rendet.
Újabb szintre lépett a lengyel–ukrán diplomáciai konfliktus: Volodimir Zelenszkij után Petro Porosenko volt ukrán elnök is visszaadta a lengyelektől kapott Fehér Sas Rendet. A korábbi államfő döntését azzal indokolta, hogy így tiltakozik a varsói kormány pénteki lépése ellen, amellyel visszavonták a kitüntetést a jelenlegi ukrán elnöktől.
A feszültség azt követően éleződött ki, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette:
megvonja a legmagasabb lengyel állami elismerést Zelenszkijtől.
A döntés hátterében az állt, hogy Kijev egy katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereghez (UPA) köthető nacionalista alakulatokról nevezett el. Varsó számára azonban az UPA a második világháború alatt elkövetett, lengyelek elleni tömeggyilkosságok szimbóluma.
Volodimir Zelenszkij már szombaton visszapostázta az elismerést, amit Porosenko lépése követett. A volt elnök a horvát Index beszámolója szerint hangsúlyozta: a történelmi múlttal kapcsolatos politikai csatározások csak tovább gyengítik a két ország szövetségét, ami elsősorban Moszkva érdekeit szolgálja.
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Ukrajna információi szerint az orosz hadsereg egy kiterjedt támadás előkészítésén dolgozik.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
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