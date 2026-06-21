Orosz megtorlás fenyeget: rendkívüli figyelmeztetést adott ki Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország újabb nagyszabású csapásokra készülhet. A Kyiv Independent beszámolója szerint az elnök szombat esti videóüzenetében arra kérte az embereket, hogy a következő órákban fokozottan figyeljenek a légiriadókra és tartsák be a biztonsági előírásokat.

A figyelmeztetés alig néhány nappal azután érkezett, hogy Ukrajna két jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelyre az orosz vezetés megtorlással fenyegetőzött.

Zelenszkij beszédében Belaruszra is kitért: elmondása szerint Kijev úgy értesült, hogy az ukrán–belorusz határ közelében olyan katonai eszközöket telepítettek, amelyek elősegíthetik az Ukrajna elleni dróntámadásokat. Az elnök felszólította Minszket az eszközök eltávolítására, jelezve, hogy Ukrajna pontosan tisztában van azokkal a belorusz létesítményekkel, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Belarusznak még van lehetősége a lépésre, ellenkező esetben Ukrajna fenntartja a jogot saját védelmi intézkedéseinek megtételére.