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zelenszkij belarusz orosz-ukrán háború figyelmeztetés

Orosz megtorlás fenyeget: rendkívüli figyelmeztetést adott ki Zelenszkij

2026. június 21. 06:52

Ukrajna információi szerint az orosz hadsereg egy kiterjedt támadás előkészítésén dolgozik. Zelenszkij arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek a légiriadókra és tartsák be a biztonsági előírásokat.

2026. június 21. 06:52
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország újabb nagyszabású csapásokra készülhet. A Kyiv Independent beszámolója szerint az elnök szombat esti videóüzenetében arra kérte az embereket, hogy a következő órákban fokozottan figyeljenek a légiriadókra és tartsák be a biztonsági előírásokat.

A figyelmeztetés alig néhány nappal azután érkezett, hogy Ukrajna két jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelyre az orosz vezetés megtorlással fenyegetőzött.

Zelenszkij beszédében Belaruszra is kitért: elmondása szerint Kijev úgy értesült, hogy az ukrán–belorusz határ közelében olyan katonai eszközöket telepítettek, amelyek elősegíthetik az Ukrajna elleni dróntámadásokat. Az elnök felszólította Minszket az eszközök eltávolítására, jelezve, hogy Ukrajna pontosan tisztában van azokkal a belorusz létesítményekkel, amelyek támogatják az orosz hadműveleteket. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Belarusznak még van lehetősége a lépésre, ellenkező esetben Ukrajna fenntartja a jogot saját védelmi intézkedéseinek megtételére.

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Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

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Összesen 7 komment

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BAJA
2026. június 21. 08:21
Zselé megrettenten menekúlt, pöttöm pempellőiket Pszichókával egymás etetőjébe rejtve
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0
0
Nagyhuba1
2026. június 21. 08:18
Nem egészen világos amit mond,eddig sokszor nyilatkozta szétverik Oroszországot,Moszkvát porig bombázzák stb..stb. Na most akkor mi van félünk vagy nem félünk ez itt a kérdés.A békéről kéne tárgyalni,viisszavoni az egy heteket......
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1
0
europész
2026. június 21. 08:11
Tudniuk kell hogy jön a válaszcsapás és egyre súlyossabbak lesznek.A főpatkány már napok óta az ország legmélyebb bunkerében rejtőzködik éjszakánként.Egyszer csak rá robbantják a felette lévő épületet.
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1
0
vezker
2026. június 21. 07:51
Zselenszkij orosz megtorlást tervez. Értem.
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1
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