„Nem hagyhatjuk magukra őket” – Öt éve segíti a menekülteket és az Ukrajnában maradókat a magyar Katolikus Karitász

„Megdöbbentő érzés volt a romok között járni és látni, milyen pusztulás tud bekövetkezni egy pillanat alatt” – mondja lapunknak Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász magyarországi igazgatója, miután megtekintette a lembergi romokat. 2023. szeptember 19-ét írtak, amikor egy orosz drón becsapódása miatt megsemmisült a szervezet raktára:

300 tonnányi humanitárius segély, főleg élelmiszer, tisztítószer, ruha és áramfejlesztő generátorok égtek porrá.

Merthogy az áramellátás kiszámíthatatlan. Egyszer Nagydobronyba vaksötétben vittek segélyszállítmányt, a rakomány kipakolásához a fényforrásuk mindössze a telefonjuk volt.