Kinyírhatja JD Vance elnöki reményeit az iráni megegyezés

Megnyílhat a Hormuzi-szoros, 300 milliárd dolláros alap jöhet – ezt tartalmazza a Trump–Irán-megállapodás
Trump váratlanul aláírta az iráni megállapodást Franciaországban, elmarad a genfi ceremónia.
A Spectator szerint Trumpnak nem túl nemes céljai vannak azzal, hogy az alelnök nevét aggatja a megállapodásra.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump négy hónappal az Irán elleni katonai művelet megindítása után egy előzetes békemegállapodással próbálhatja lezárni a konfliktust. A tervezet értelmében Washington feloldaná a szankciókat, hozzájárulna egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozásához, Irán pedig vállalná a Hormuzi-szoros újranyitását és azt, hogy nem fejleszt nukleáris fegyvert. A békefolyamat azonban nem az amerikai elnök „brandje” alatt fut, e helyett JD Vance alelnök került előtérbe a megegyezés kapcsán, ami mögött érdekfeszítő magyarázatot lát a Spectator.
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Trump váratlanul aláírta az iráni megállapodást Franciaországban, elmarad a genfi ceremónia.
A február végén indított hadművelet idején Trump elsősorban békepárti híveitől kapott bírálatokat: Tucker Carlson és Marjorie Taylor Greene szerint az amerikai elnök Izrael érdekében sodorta háborúba az Egyesült Államokat.
A most körvonalazódó békefolyamat kapcsán viszont épp a republikánus héják elégedetlenek:
Az izraeli kormányhoz közel álló források szerint Trump „Chamberlainként” viselkedik, vagyis túlzott engedményeket tesz Teheránnak. Egy Benjámin Netanjahuhoz közel álló forrás egyenesen „vesztesnek” nevezte az amerikai elnököt, és maga a zsidó állam kormányfője sincs elragadtatva Washington terveitől.
A Spectator szerint a republikánus táborban egyre többen – köztük talán maga Donald Trump is – próbálják JD Vance alelnökre hárítani a felelősséget. A megállapodást már most többen „Vance-alkunak” nevezik, a Fox News egyik kommentátora pedig gúnyosan „Hillbilly Obamának” keresztelte az adminisztráció politikáját, utalva az alelnök önéletrajzi könyvére.
Miközben
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Megdöbbentek a zsidó államban a fejük fölött kötött megállapodás miatt.
Szinte minden jelentősebb amerikai televízióban védelmébe vette az egyezséget, amelyet Irán utolsó diplomáciai esélyének nevezett.
A lap szerint amennyiben az alku kudarcot vall vagy megalázó kompromisszumként vonul be a köztudatba, az súlyos csapást mérhet Vance 2028-as elnöki ambícióira. A Spectator úgy tudja, az alelnök környezetében már az is felmerült, hogy esetleg eleve el sem indulna a republikánus jelöltségért.
A lap szerint a békefolyamat valódi kulcsszereplői
A Spectator forrásai szerint több izraeli tisztviselő is nehezményezte, hogy még a megállapodás szövegéhez sem kaptak hozzáférést.
Donald Trump ugyan továbbra is azt állítja, hogy „nagyszerű kapcsolatot” ápol Benjámin Netanjahuval, de egyre nyíltabban bírálja Izrael libanoni hadműveleteit. A G7-csúcson odáig ment, hogy kijelentette:
Szíria vezetése „őszintén szólva jobb munkát végezne” a Hezbollah kezelésében.
A Spectator szerint Trump továbbra is abban bízik, hogy sikerül megtalálnia a középutat az intervenciópárti és az izolacionista irányzat között, de az iráni háború végül fájdalmas vitát robbanthat ki Washington és legfontosabb közel-keleti szövetségese kapcsolatáról.
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Az amerikai elnök szerint Izrael túl messzire ment a bejrúti csapással, és Szíriának kellene fellépnie a Hezbollah ellen.
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Fotó: Matt Rourke / POOL / AFP