Kinyírhatja JD Vance elnöki reményeit az iráni megegyezés

Az izraeli kormányhoz közel álló források szerint Trump „Chamberlainként” viselkedik, vagyis túlzott engedményeket tesz Teheránnak. Egy Benjámin Netanjahuhoz közel álló forrás egyenesen „vesztesnek” nevezte az amerikai elnököt, és maga a zsidó állam kormányfője sincs elragadtatva Washington terveitől.

Vance lett a békefolyamat arca

A Spectator szerint a republikánus táborban egyre többen – köztük talán maga Donald Trump is – próbálják JD Vance alelnökre hárítani a felelősséget. A megállapodást már most többen „Vance-alkunak” nevezik, a Fox News egyik kommentátora pedig gúnyosan „Hillbilly Obamának” keresztelte az adminisztráció politikáját, utalva az alelnök önéletrajzi könyvére.