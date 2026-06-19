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JD Vance iráni háború béke Donald Trump Irán Izrael Benjámin Netanjahu Egyesült Államok

Kinyírhatja JD Vance elnöki reményeit az iráni megegyezés

2026. június 19. 17:55

A Spectator szerint Trumpnak nem túl nemes céljai vannak azzal, hogy az alelnök nevét aggatja a megállapodásra.

2026. június 19. 17:55

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump négy hónappal az Irán elleni katonai művelet megindítása után egy előzetes békemegállapodással próbálhatja lezárni a konfliktust. A tervezet értelmében Washington feloldaná a szankciókat, hozzájárulna egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozásához, Irán pedig vállalná a Hormuzi-szoros újranyitását és azt, hogy nem fejleszt nukleáris fegyvert. A békefolyamat azonban nem az amerikai elnök „brandje” alatt fut, e helyett JD Vance alelnök került előtérbe a megegyezés kapcsán, ami mögött érdekfeszítő magyarázatot lát a Spectator.

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Megfordultak a szerepek

A február végén indított hadművelet idején Trump elsősorban békepárti híveitől kapott bírálatokat: Tucker Carlson és Marjorie Taylor Greene szerint az amerikai elnök Izrael érdekében sodorta háborúba az Egyesült Államokat.

A most körvonalazódó békefolyamat kapcsán viszont épp a republikánus héják elégedetlenek:

  • Marc Thiessen, George W. Bush egykori beszédírója „teljes katasztrófának” nevezte a készülő memorandumot, míg
  • Mark Levin műsorvezető nyíltan támadja a megállapodás támogatóit.

Az izraeli kormányhoz közel álló források szerint Trump „Chamberlainként” viselkedik, vagyis túlzott engedményeket tesz Teheránnak. Egy Benjámin Netanjahuhoz közel álló forrás egyenesen „vesztesnek” nevezte az amerikai elnököt, és maga a zsidó állam kormányfője sincs elragadtatva Washington terveitől.

Vance lett a békefolyamat arca

A Spectator szerint a republikánus táborban egyre többen – köztük talán maga Donald Trump is – próbálják JD Vance alelnökre hárítani a felelősséget. A megállapodást már most többen „Vance-alkunak” nevezik, a Fox News egyik kommentátora pedig gúnyosan „Hillbilly Obamának” keresztelte az adminisztráció politikáját, utalva az alelnök önéletrajzi könyvére.

Miközben

  • Marco Rubio külügyminiszter állítólag magánbeszélgetésekben fenntartásokat fogalmazott meg az iráni tárgyalásokkal kapcsolatban,
  • Vance a folyamat egyik fő szószólójává vált.

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Szinte minden jelentősebb amerikai televízióban védelmébe vette az egyezséget, amelyet Irán utolsó diplomáciai esélyének nevezett.

A lap szerint amennyiben az alku kudarcot vall vagy megalázó kompromisszumként vonul be a köztudatba, az súlyos csapást mérhet Vance 2028-as elnöki ambícióira. A Spectator úgy tudja, az alelnök környezetében már az is felmerült, hogy esetleg eleve el sem indulna a republikánus jelöltségért.

Trump új egyensúlyt keres

A lap szerint a békefolyamat valódi kulcsszereplői

  • Jared Kushner, Trump veje és
  • Steve Witkoff különmegbízott voltak.

A Spectator forrásai szerint több izraeli tisztviselő is nehezményezte, hogy még a megállapodás szövegéhez sem kaptak hozzáférést.

Donald Trump ugyan továbbra is azt állítja, hogy „nagyszerű kapcsolatot” ápol Benjámin Netanjahuval, de egyre nyíltabban bírálja Izrael libanoni hadműveleteit. A G7-csúcson odáig ment, hogy kijelentette:

Szíria vezetése „őszintén szólva jobb munkát végezne” a Hezbollah kezelésében.

A Spectator szerint Trump továbbra is abban bízik, hogy sikerül megtalálnia a középutat az intervenciópárti és az izolacionista irányzat között, de az iráni háború végül fájdalmas vitát robbanthat ki Washington és legfontosabb közel-keleti szövetségese kapcsolatáról.

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Fotó: Matt Rourke / POOL / AFP

 

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