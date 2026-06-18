A román kormányválság a szélsőségeseknek dolgozik – a belpolitikai vihara az erdélyi magyarokra is veszélyt jelenthet

Az erdélyi magyarság szempontjából különösen aggasztó, hogy az AUR politikai gyökerei között kezdettől jelen volt az etnikai nacionalizmus és a magyar közösséggel szembeni sovinizmus, illetve az összeesküvés-elméletekre jócskán építő ellenségképzés.

Simion neve magyar szempontból elsősorban az úzvölgyi katonatemető körüli folyamatos provokációk kapcsán vált ismertté, amikor román nacionalista csoportok erőszakos akciója újabb etnikai feszültséget szított.

Bár a Financial Times szerint Simion most mérsékeltebb hangot próbál megütni, a párt környezetében továbbra is jelen vannak a román szélsőjobboldali hagyományhoz kötődő szereplők. A lap felidézi, hogy az AUR felemelkedése után európai tisztviselők leginkább attól tartanak: egy Simion vezette kormány Orbán Viktor korábbi vétópolitikájához hasonlóan akadályozhatná az uniós döntéshozatalt.