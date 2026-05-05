Ukrajna volt miniszterelnöke: Zelenszkij keze is benne volt abban, ami Magyarországon történt

Oroszországban csak nevetnek az EU-n: Von der Leyen nem kapja meg, amit Orbán vereségétől remélt
Brüsszel elveszítette a kényelmes ellenfelét.
Mikola Azarov úgy véli, Magyarország a jövőben minden EU-s politikai kezdeményezést támogat majd, elveszítve önálló érdekképviseletét, és szürke egérré válik az unióban.
Mikola Azarov, Ukrajna volt miniszterelnöke szerint Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmét európai országok és Ukrajna szervezték meg jelentős információs és pénzügyi támogatással, melyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is szerepet játszott – írja az RT.
Azarov úgy véli, hogy
Magyarország a jövőben minden EU-s politikai kezdeményezést támogat majd, elveszítve önálló érdekképviseletét, és szürke egérré válik az unióban.
Eközben Oroszországban egyébként úgy látják, hogy Orbán Viktor visszavonulása után az EU vezetői elvesztik azt a „kényelmes ellenfelet”, akire hivatkozva elodázhatták Ukrajna uniós csatlakozását és más vitás kérdéseket.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.