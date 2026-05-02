05. 02.
szombat
bejelentés irán béke egyesült államok trump

Trump történelmi bejelentést tett: véget értek a harcok Iránban

2026. május 02. 06:39

Az elnök megszűntek nyilvánította a fegyveres harcot, ugyanakkor a csapatok kivonását nem jelezte.

2026. május 02. 06:39
Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott »fegyveres harcot« pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Az elnök a katonai művelet megindítása után 60 nappal fordult a törvényhozáshoz, ami az az időpont, amelyet követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.

Donald Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte.

„Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére és a tartós béke érdekében tett erőfeszítések ellenére az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős” – írta az elnök.

Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében. A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az „Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken és kikényszerítik a tengeri blokádot Irán ellen”.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. május 02. 08:55
Ha a 4-5 évvel ezelőtti svájci és német állami reklámokat nézzük, amikben 72 órás túlélő készletre beszéltek rá, akkor érthető a sietség Trumpie boy részéről. Már így is késésben van.
2026. május 02. 08:42 Szerkesztve
Szuper..: most már van lehetősége a szenilis Dolnald Trumpnak példát mutatni Iránnak abban, hogy hogyan semmisíti meg USA-ban az atombombákat és azok technikai, műszaki tudományos leírásait, iráni orosz kínai megfigyelő ellenőrök jelenlétében. Mert hát USA-nak az a baja hogy Irán atombombát szeretne kifejleszteni.
B_kanya
2026. május 02. 08:37
bakafant-28 2026. május 02. 07:56 "Ha lenne abszolut igazság,ez a sárgafejű barom háborús bűnösként,tömeggyilkosként egy börtönben rohadna meg..." Hja, Nürnbergben is még sokakat fel kellett volna akasztani.
B_kanya
2026. május 02. 08:36
obakapimaki 2026. május 02. 08:04 " Gyakorlatilag semmilyen céljukat nem érték el," Dehogynem, vesén késelték a fél világ gazdaságát.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!