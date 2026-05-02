Trump történelmi bejelentést tett: véget értek a harcok Iránban

Lendületet kaphatnak a pakisztáni tárgyalások: új tervvel állt elő Irán
Teherán és Washington között továbbra is feszült a viszony, a Forradalmi Gárda óva intette Trumpot attól, hogy újra támadást indítson Irán ellen.
Az elnök megszűntek nyilvánította a fegyveres harcot, ugyanakkor a csapatok kivonását nem jelezte.
Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott »fegyveres harcot« pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.
Az elnök a katonai művelet megindítása után 60 nappal fordult a törvényhozáshoz, ami az az időpont, amelyet követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség.
Donald Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomásgyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte.
„Az Egyesült Államok iráni rezsim elleni műveleteinek sikere ellenére és a tartós béke érdekében tett erőfeszítések ellenére az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés továbbra is jelentős” – írta az elnök.
Ugyancsak pénteken az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága közölte, hogy az amerikai haditengerészet egységei már 45 hajót fordítottak vissza az iráni partok felé a blokád keretében. A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az „Egyesült Államok erői folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken és kikényszerítik a tengeri blokádot Irán ellen”.
