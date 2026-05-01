tárgyalás irán egyesült államok pakisztán

Lendületet kaphatnak a pakisztáni tárgyalások: új tervvel állt elő Irán

2026. május 01. 20:49

Teherán és Washington között továbbra is feszült a viszony, a Forradalmi Gárda óva intette Trumpot attól, hogy újra támadást indítson Irán ellen.

2026. május 01. 20:49
null

Újabb javaslatot nyújtott be Irán az Egyesült Államokkal folyó tárgyalások során – közölték pakisztáni illetékesek. A Reuters szerint a lépés reményt adhat a holtpontra jutott tárgyalások előrelendítéséhez, és előrelépést jelenthet az Irán elleni háború befejezéséhez. Sem a pakisztániak, sem Irán nem közölt részleteket a legújabb javaslatról, az Egyesült Államok pedig nem kommentálta az ügyet.

A hírre kissé csökkent az olaj világpiaci ára, azonban továbbra is 100 dollár feletti szinten van. Irán és az Egyesült Államok között április 8. óta tűzszünet van, azonban a Hormuzi-szoros megnyitása továbbra sem megoldott, ez pedig globális energiaválsággal fenyeget.

Washington nem közölte, milyen lépéseket tervez a továbbiakban. Trump kedden azt mondta, nem elégedett Irán korábbi javaslatával. Pakisztán pedig nem tűzött ki időpontot a tárgyalások folytatására. 

Eszmaíl Baghái, az iráni külügyminisztérium szóvivője csütörtökön óva intett attól, hogy gyors eredményeket várjanak a tárgyalásoktól.

Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztségviselője szerint bármilyen új amerikai támadásra válaszul Irán „hosszú és fájdalmas” ellencsapásokkal fog válaszolni.

Madzsíd Múszavi, a légierő parancsnoka pedig az iráni médiában úgy nyilatkozott: „Láttuk, mi történt a regionális bázisaikkal; ugyanez fog történni a hadihajóikkal is.”

Trump csütörtökön ismét kijelentette, hogy Irán nem szerezhet atomfegyvert, és azt mondta, a benzin ára – ami fontos kérdés a Republikánus Pártnak a novemberi félidős választások előtt – „zuhanni” fog, amint véget ér a háború.

Nyitókép forrása: ATTA KENARE / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hobby024
2026. május 01. 21:30
A barbárok fingatják az USA-t: "A rakéta- és dróntámadásokkal olyan károkat okoztak az amerikai bázisokban, hogy azok közül több teljesen használhatatlanná vált. A CNN egy amerikai forrása azt mondta: „korábban soha nem láttam ehhez hasonlót. Ezek gyors, célzott támadások fejlett technológiával.” Legalább 16 közel-keleti amerikai katonai bázis sérült meg az elmúlt egy hónapban az iráni támadásokban – állítja a CNN hozzájuk eljutó felvételek és források alapján. Ez az össze Közel-Keleten lévő amerikai bázis több mint fele. A Financial Times szerint Irán 2024-ben titokban vásárolt egy olyan kínai műholdat, amellyel most majdnem olyan jól látja az amerikai bázisokat, mint ahogy az amerikaiak látják az irániakat. Az Egyesült Államoknak eddig 25 milliárd dollárba – átszámolva körülbelül 7600 milliárd forintba – került az iráni háború."
nempolitizalok-0
2026. május 01. 21:28 Szerkesztve
USA-nak nem az olajár a fontos, hanem az, hogy dollárért vegyék az olajat. Ez senkinek nem üzlet, kizárólag az ametikaiaknak. Az egy dolog, hogy az USA védelmet ígért cserében az öböl államoknak, az pedig egy másik, hogy Irán megmutatta, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy megéri ezért a védelemért az USA dollárját erősíteni. Az USA mindenkit megtámad aki ezt veszélyezteti. Azzal együtt ez sokáig már nem tartható, mert kína egyre erősebb, az USA pedig egyre gyengébb. Az EU-t a libsi csürhe hosszú évek alatt rendesen tönkrevágta,nem is tényező. Nem is igen lesz a későbbiekben, legalábbis ebben a felállásban. Jól látszik, a tagok már kannibalizmushoz folyamodnak. A lengyelek benyelnék a MOL-t, a németek kihasználva az EU német irányítását mások nevére vesznek fel a német hadiipart támogató gigahiteleket. "Kell az orosz fenyegetés ellen". Mindenki saját érdekeit nézi és eladja ha tudja, közösnek. Az erős tudja.
mlotta
2026. május 01. 20:58
USA-nak fontos a magas olajár. Trump október december végéig elhúzza ezt a háborút
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!