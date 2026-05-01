Lendületet kaphatnak a pakisztáni tárgyalások: új tervvel állt elő Irán

Újabb javaslatot nyújtott be Irán az Egyesült Államokkal folyó tárgyalások során – közölték pakisztáni illetékesek. A Reuters szerint a lépés reményt adhat a holtpontra jutott tárgyalások előrelendítéséhez, és előrelépést jelenthet az Irán elleni háború befejezéséhez. Sem a pakisztániak, sem Irán nem közölt részleteket a legújabb javaslatról, az Egyesült Államok pedig nem kommentálta az ügyet.

A hírre kissé csökkent az olaj világpiaci ára, azonban továbbra is 100 dollár feletti szinten van. Irán és az Egyesült Államok között április 8. óta tűzszünet van, azonban a Hormuzi-szoros megnyitása továbbra sem megoldott, ez pedig globális energiaválsággal fenyeget.