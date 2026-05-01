Lendületet kaphatnak a pakisztáni tárgyalások: új tervvel állt elő Irán

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Teherán és Washington között továbbra is feszült a viszony, a Forradalmi Gárda óva intette Trumpot attól, hogy újra támadást indítson Irán ellen.
Újabb javaslatot nyújtott be Irán az Egyesült Államokkal folyó tárgyalások során – közölték pakisztáni illetékesek. A Reuters szerint a lépés reményt adhat a holtpontra jutott tárgyalások előrelendítéséhez, és előrelépést jelenthet az Irán elleni háború befejezéséhez. Sem a pakisztániak, sem Irán nem közölt részleteket a legújabb javaslatról, az Egyesült Államok pedig nem kommentálta az ügyet.
A hírre kissé csökkent az olaj világpiaci ára, azonban továbbra is 100 dollár feletti szinten van. Irán és az Egyesült Államok között április 8. óta tűzszünet van, azonban a Hormuzi-szoros megnyitása továbbra sem megoldott, ez pedig globális energiaválsággal fenyeget.
Washington nem közölte, milyen lépéseket tervez a továbbiakban. Trump kedden azt mondta, nem elégedett Irán korábbi javaslatával. Pakisztán pedig nem tűzött ki időpontot a tárgyalások folytatására.
Eszmaíl Baghái, az iráni külügyminisztérium szóvivője csütörtökön óva intett attól, hogy gyors eredményeket várjanak a tárgyalásoktól.
Az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztségviselője szerint bármilyen új amerikai támadásra válaszul Irán „hosszú és fájdalmas” ellencsapásokkal fog válaszolni.
Madzsíd Múszavi, a légierő parancsnoka pedig az iráni médiában úgy nyilatkozott: „Láttuk, mi történt a regionális bázisaikkal; ugyanez fog történni a hadihajóikkal is.”
Trump csütörtökön ismét kijelentette, hogy Irán nem szerezhet atomfegyvert, és azt mondta, a benzin ára – ami fontos kérdés a Republikánus Pártnak a novemberi félidős választások előtt – „zuhanni” fog, amint véget ér a háború.
