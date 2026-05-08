Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ungvár Ukrajna ingatlanpiac Kárpátalja

Térfoglalás ezerrel: elárasztják Ungvárt a gazdag ukránok

2026. május 08. 17:58

A kárpátaljai megyeszékhely mára az ország egyik legfontosabb befektetési központjává vált, ami rossz hír az ottani magyarságnak.

2026. május 08. 17:58
null

Miközben Ukrajna számos nagyvárosában továbbra is bizonytalan az ingatlanpiac helyzete, Ungvár egyre inkább stabil és kiszámítható „menedékként” jelenik meg a gazdag befektetők szemében – írja a Kárpáti Igaz Szó. A lap szerint a város 2026-ra bekerült abba a hat ukrán településbe, ahol a legnagyobb a lakásépítési volumen. Ez pedig komoly veszélybe sodorhatja a kárpátaljai magyarság egyik utolsó bástyáját.

A legnagyobb változás ugyanis nem pusztán az építkezések számában, hanem a vásárlók nemzetiségi összetételében látható.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A friss elemzések szerint

az új építésű lakások vásárlóinak már mintegy 40 százaléka más ukrajnai régiókból érkezik.

Különösen sok befektető jön

  • Kijevből,
  • Lembergből,
  • Dnyipróból és
  • Odesszából,

vagyis olyan városokból, ahol a háborús és gazdasági bizonytalanság továbbra is komoly tényező.

Már nem csak helyiek vásárolnak

A Kárpáti Igaz Szó azt írja, Ungvár vonzerejét elsősorban a stabilitás, az európai közelség, valamint a fronttól való távolság adja. A város egyre inkább hosszú távú perspektívát kínáló központként jelenik meg a befektetők szemében.

A legnépszerűbbek jelenleg az úgynevezett „város a városban” típusú beruházások, amelyek teljes, önálló infrastruktúrát kínálnak:

  • saját sétányokat,
  • iskolákat,
  • éttermeket,
  • sőt nemzetközi márkákat is.

A fejlesztők szerint a vásárlók már nem egyszerűen lakást keresnek, hanem kiszámítható életkörülményeket, biztonságot és szolgáltatásokat.

Új befektetői réteg jelent meg

Különösen gyorsan fejlődik az apartman- és szállodapiac. Az új prémiumprojektek – köztük az ötcsillagos szolgáltatásokat kínáló apartman-hotelek – teljesen új befektetői réteget vonzottak a városba.

Ebben a szegmensben már többségbe kerültek az Ukrajna más részeiből érkező vásárlók, akik elsősorban passzív jövedelmet keresnek. A modell lényege, hogy a befektető kész apartmant vásárol, az üzemeltetést pedig profi menedzsment végzi helyette.

A lap szerint az ígért éves hozam akár 10–11 százalék is lehet, ami jelentősen meghaladja a hagyományos bankbetétek szintjét.

A külső befektetők aránya még a kisebb, úgynevezett „okoslakásos” projektekben is eléri a 20–25 százalékot.

A Kárpáti Igaz Szó szerint mindez jól mutatja, hogy Ungvár mára nem csupán regionális központként működik, hanem az ukrán gazdasági és befektetési térkép egyik legfontosabb nyugati pillérévé kezd válni. Az új betelepülők azonban hiába hoznak gazdasági fellendülést, lélekszámukkal óhatatlanul tovább csökkentik a 115 ezer fős városban élő, mintegy 7–8 ezer magyar számarányát és társadalmi súlyát.

***

Fotó: Wikipédia

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cogito ergo sum
2026. május 08. 19:12
Hogy is nyilatkozott a hohol vlogger csajszi????? Ha MP lesz a miniszter elnök, akkor ezerrel költözik Magyarországra. Ha sokáig tátjuk a szánkat a Kastély felújítási program nyertesei hoholok lesznek. mindegyik aranybudival. Szól a dal Ha én gazdag lennék... Jagadigadam. Menni fog a nagy daj daj, Davaj Pjotr seperd tisztára az udvart.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. május 08. 19:08
Ugyan mitől és hogyan maradna fent a magyarság a szomszédos országokban? A körülmények ennek nem kedveznek.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. május 08. 18:59
Az Orbán-kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, fegyverpénz, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel kkv. támogatás ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
0
0
duro_dorka
2026. május 08. 18:56
Az ukránok feltörlik velünk a padlót. A harmatgyönge Szijjártó "Duma" Péter szabadította ránk az ukrán veszedelmet. Szijjártó szart se tudott felmutatni a pofázáson kívül. Nem vagyok tiszás, DE Szijjártó annyit ért mint kukac a földben, azaz NAGY LÓSZART.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!