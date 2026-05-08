Térfoglalás ezerrel: elárasztják Ungvárt a gazdag ukránok

A kárpátaljai megyeszékhely mára az ország egyik legfontosabb befektetési központjává vált, ami rossz hír az ottani magyarságnak.
Miközben Ukrajna számos nagyvárosában továbbra is bizonytalan az ingatlanpiac helyzete, Ungvár egyre inkább stabil és kiszámítható „menedékként” jelenik meg a gazdag befektetők szemében – írja a Kárpáti Igaz Szó. A lap szerint a város 2026-ra bekerült abba a hat ukrán településbe, ahol a legnagyobb a lakásépítési volumen. Ez pedig komoly veszélybe sodorhatja a kárpátaljai magyarság egyik utolsó bástyáját.
A legnagyobb változás ugyanis nem pusztán az építkezések számában, hanem a vásárlók nemzetiségi összetételében látható.
A friss elemzések szerint
az új építésű lakások vásárlóinak már mintegy 40 százaléka más ukrajnai régiókból érkezik.
Különösen sok befektető jön
vagyis olyan városokból, ahol a háborús és gazdasági bizonytalanság továbbra is komoly tényező.
A Kárpáti Igaz Szó azt írja, Ungvár vonzerejét elsősorban a stabilitás, az európai közelség, valamint a fronttól való távolság adja. A város egyre inkább hosszú távú perspektívát kínáló központként jelenik meg a befektetők szemében.
A legnépszerűbbek jelenleg az úgynevezett „város a városban” típusú beruházások, amelyek teljes, önálló infrastruktúrát kínálnak:
A fejlesztők szerint a vásárlók már nem egyszerűen lakást keresnek, hanem kiszámítható életkörülményeket, biztonságot és szolgáltatásokat.
Különösen gyorsan fejlődik az apartman- és szállodapiac. Az új prémiumprojektek – köztük az ötcsillagos szolgáltatásokat kínáló apartman-hotelek – teljesen új befektetői réteget vonzottak a városba.
Ebben a szegmensben már többségbe kerültek az Ukrajna más részeiből érkező vásárlók, akik elsősorban passzív jövedelmet keresnek. A modell lényege, hogy a befektető kész apartmant vásárol, az üzemeltetést pedig profi menedzsment végzi helyette.
A lap szerint az ígért éves hozam akár 10–11 százalék is lehet, ami jelentősen meghaladja a hagyományos bankbetétek szintjét.
A külső befektetők aránya még a kisebb, úgynevezett „okoslakásos” projektekben is eléri a 20–25 százalékot.
A Kárpáti Igaz Szó szerint mindez jól mutatja, hogy Ungvár mára nem csupán regionális központként működik, hanem az ukrán gazdasági és befektetési térkép egyik legfontosabb nyugati pillérévé kezd válni. Az új betelepülők azonban hiába hoznak gazdasági fellendülést, lélekszámukkal óhatatlanul tovább csökkentik a 115 ezer fős városban élő, mintegy 7–8 ezer magyar számarányát és társadalmi súlyát.
