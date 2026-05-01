Nem túl biztató: Szügyig beleáll a Robert Fico vezette szlovák kormány a Beneš-dekrétumok védelmébe

Szügyig beleáll a Robert Fico vezette szlovák kormány a Beneš-dekrétumok védelmébe és ezzel a magyarság folytatólagos, kollektív megbélyegzésébe. Sőt, a sokat próbált és sokat látott Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter utóbbi napokbeli kijelentései alapján még a jog- és a létbiztonságot is megkérdőjelezik az ügy érdekében. Mint ismeretes, a Szlovák Földalap a nyolcvan évvel ezelőtti, a magyarok és a németek kollektív megbélyegzésén alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva szerez meg ingatlanokat, mondván, évtizedek óta illetéktelenül használják őket.

Ez a folyamat a Beneš-dekrétumok szellemiségének betetőzése: olyanoktól vesznek el földtulajdont, akik – pontosabban akiknek a felmenői – nyolc évtizede szerencsés módon elkerülték az elkobzást, illetve a kitelepítést.

A kormányfő jobbkezének számító Kaliňák így nyilatkozott a szlovák közszolgálati rádió Rádiožurnál című hírműsorában: „Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Beneš-dekrétumok valakinek valamijét elkobozni. Sehogyan! Csak a földalap jelentkezik azért a vagyonért, amely már megillette volna 1945 óta, s amely vagyont valaki nem a törvénynek megfelelően használ.” Kaliňák mondatai azért is megvilágító erejűek, mert az eddigi szépítgetés és félrebeszélés után