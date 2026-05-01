magyar szövetség robert fico szlovák földalap robert kaliňák

Nem túl biztató: Szügyig beleáll a Robert Fico vezette szlovák kormány a Beneš-dekrétumok védelmébe

2026. május 01. 12:14

Büszkén vállalja a szlovák kormány a földelkobzásokat.

Rajcsányi Gellért
Szügyig beleáll a Robert Fico vezette szlovák kormány a Beneš-dekrétumok védelmébe és ezzel a magyarság folytatólagos, kollektív megbélyegzésébe. Sőt, a sokat próbált és sokat látott Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter utóbbi napokbeli kijelentései alapján még a jog- és a létbiztonságot is megkérdőjelezik az ügy érdekében. Mint ismeretes, a Szlovák Földalap a nyolcvan évvel ezelőtti, a magyarok és a németek kollektív megbélyegzésén alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva szerez meg ingatlanokat, mondván, évtizedek óta illetéktelenül használják őket.

Ez a folyamat a Beneš-dekrétumok szellemiségének betetőzése: olyanoktól vesznek el földtulajdont, akik – pontosabban akiknek a felmenői – nyolc évtizede szerencsés módon elkerülték az elkobzást, illetve a kitelepítést.

A kormányfő jobbkezének számító Kaliňák így nyilatkozott a szlovák közszolgálati rádió Rádiožurnál című hírműsorában: „Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Beneš-dekrétumok valakinek valamijét elkobozni. Sehogyan! Csak a földalap jelentkezik azért a vagyonért, amely már megillette volna 1945 óta, s amely vagyont valaki nem a törvénynek megfelelően használ.” Kaliňák mondatai azért is megvilágító erejűek, mert az eddigi szépítgetés és félrebeszélés után

a szlovák kormány egyik fő embere nyíltan összekapcsolta a manapság zajló elkobzásokat a kollektív bűnösséget kimondó, nyolcvan évvel ezelőtti rendeletekkel.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Canadian
2026. május 01. 14:34
Minden tiszteletem elveszett Fico iránt. Nem érdekel, mi történik vele.
NorthernOutlaw
2026. május 01. 14:12
Nem sok ideje van már, jövőre megy a levesbe.
redl1986
2026. május 01. 14:08
Pedig a Fico-t nagy havernak hazudta a fidesz.
nempolitizalok-0
2026. május 01. 13:22
Akkor nekünk is büszkén kellene vállalni, jó néhány megszorítást feléjük.
