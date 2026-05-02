Megérkezett Brüsszel válasza: „elfogadhatatlan” Trump autóipari vámja

Washington sorozatosan és önkényesen szegi meg a közös megállapodásokat.

A bizottsági elnök szerint az amerikai politika kiszámíthatatlanná vált, ami nemcsak a kereskedelmet, hanem a stratégiai szövetségesi viszonyt is rombolja.

A kialakult helyzet miatt az Európai Parlament már két alkalommal is elhalasztotta a szélesebb körű kereskedelmi egyezmény ratifikációját, tiltakozva a washingtoni nyomásgyakorlás ellen.

Brüsszelben most egy egységes és kemény válaszlépés előkészítésén dolgoznak, mivel az uniós vezetők szerint a jelenlegi vámvisszaélés tarthatatlan.