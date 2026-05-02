Megérkezett Brüsszel válasza: „elfogadhatatlan” Trump autóipari vámja

Trump eltalálta Európa gyenge pontját: még komolyabb a krízis az autóiparban
Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke élesen bírálta Donald Trump döntését, amellyel 25 százalékra emelte az európai autók vámját, felrúgva a tavalyi megállapodásokat.
Újabb mélypontra jutottak az atlanti kapcsolatok, miután Donald Trump május 1-jén bejelentette:
az európai gépjárművekre kivetett vámokat 25 százalékra emeli.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába állapodott meg az amerikai elnökkel Ursula von der Leyen.
Az amerikai elnök nyíltan bevallott célja, hogy a drasztikus tarifákkal kényszerítse ki az európai autógyártók üzemeinek áttelepítését az Egyesült Államokba. Ez a lépés durván szembemegy a 2025 júliusában Skóciában kötött keretmegállapodással, amely még fix, 15 százalékos rátát rögzített a felek között.
Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke, Bernd Lange „elfogadhatatlannak” nevezte a washingtoni adminisztráció eljárását – írja a KárpátHír. Lange hangsúlyozta, hogy miközben az Európai Unió maradéktalanul teljesíti szerződéses kötelezettségeit,
Washington sorozatosan és önkényesen szegi meg a közös megállapodásokat.
A bizottsági elnök szerint az amerikai politika kiszámíthatatlanná vált, ami nemcsak a kereskedelmet, hanem a stratégiai szövetségesi viszonyt is rombolja.
A kialakult helyzet miatt az Európai Parlament már két alkalommal is elhalasztotta a szélesebb körű kereskedelmi egyezmény ratifikációját, tiltakozva a washingtoni nyomásgyakorlás ellen.
Brüsszelben most egy egységes és kemény válaszlépés előkészítésén dolgoznak, mivel az uniós vezetők szerint a jelenlegi vámvisszaélés tarthatatlan.
A vita középpontjában a bizalom teljes elvesztése áll:
míg az USA szerint az EU nem tartja be a feltételeket, Brüsszel kitart amellett, hogy a 2025-ös alku minden pontját végrehajtották, Trump pedig csupán politikai fegyverként használja a gazdasági szankciókat.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP