Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió egyesült államok donald trump vám

Megérkezett Brüsszel válasza: „elfogadhatatlan” Trump autóipari vámja

2026. május 02. 11:47

Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke élesen bírálta Donald Trump döntését, amellyel 25 százalékra emelte az európai autók vámját, felrúgva a tavalyi megállapodásokat.

2026. május 02. 11:47
Újabb mélypontra jutottak az atlanti kapcsolatok, miután Donald Trump május 1-jén bejelentette:

az európai gépjárművekre kivetett vámokat 25 százalékra emeli. 

Az amerikai elnök nyíltan bevallott célja, hogy a drasztikus tarifákkal kényszerítse ki az európai autógyártók üzemeinek áttelepítését az Egyesült Államokba. Ez a lépés durván szembemegy a 2025 júliusában Skóciában kötött keretmegállapodással, amely még fix, 15 százalékos rátát rögzített a felek között.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Tovább a cikkhezchevron

Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke, Bernd Lange „elfogadhatatlannak” nevezte a washingtoni adminisztráció eljárását – írja a KárpátHír. Lange hangsúlyozta, hogy miközben az Európai Unió maradéktalanul teljesíti szerződéses kötelezettségeit,

Washington sorozatosan és önkényesen szegi meg a közös megállapodásokat. 

A bizottsági elnök szerint az amerikai politika kiszámíthatatlanná vált, ami nemcsak a kereskedelmet, hanem a stratégiai szövetségesi viszonyt is rombolja.

A kialakult helyzet miatt az Európai Parlament már két alkalommal is elhalasztotta a szélesebb körű kereskedelmi egyezmény ratifikációját, tiltakozva a washingtoni nyomásgyakorlás ellen.

Brüsszelben most egy egységes és kemény válaszlépés előkészítésén dolgoznak, mivel az uniós vezetők szerint a jelenlegi vámvisszaélés tarthatatlan.

A vita középpontjában a bizalom teljes elvesztése áll:

míg az USA szerint az EU nem tartja be a feltételeket, Brüsszel kitart amellett, hogy a 2025-ös alku minden pontját végrehajtották, Trump pedig csupán politikai fegyverként használja a gazdasági szankciókat.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fintaj-2
•••
2026. május 02. 12:35 Szerkesztve
Most Brüsszel is megérezheti azt, amit Magyarországgal művelt, az erőszakot.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. május 02. 12:14 Szerkesztve
Látjátok feleim szümtükkel, mégsem a skóciai magállapodás volt a lehető legrosszabb Európára nézve, pedig Ursula már ott is totálisan leszerepelt. Donáldnak valami nagyon felb@szhatta az agyát és ő amúgy sem a következetességéről híresült el.
Válasz erre
1
0
VitaLIN
2026. május 02. 12:04
Ez a retek VDL lehet, hogy hadat üzen Trumpnak? Szerintem nem kell, elég lesz, ha az USA kivonja a hadereje nagy részét. Nagy lesz a besz..rás, talán majd elgondolkodnak, hogy mit is tettek a fegyverraktáraikkal? A patkány ukránok majd akkor fogják megmutatni, hogy mire is képesek. Még a végén Putyintól kell ennek a szukának segítséget kérni.
Válasz erre
5
0
mlotta
2026. május 02. 12:02
Toppantottak is a brüsszelita hulladékok.....különben nem ér.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!