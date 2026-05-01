Lengyelországban a jobboldal tette meg az első lépést a megbékélés felé: Tusk egy mozdulattal visszautasította a tervet

A lengyel kormányfő hallani sem akar új alaptörvényről.
Új lengyel alkotmány kidolgozását kezdeményezi Karol Nawrocki lengyel elnök, az erre hivatott tanács első tagjait a május 3-i állami ünnepen, az alkotmány napján nevezik ki – jelentette be pénteken Rafal Leskiewicz lengyel államfői szóvivő.
A szóvivő a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban elmondta: az elnök tanácsadó testületeként létrehozandó alkotmányügyi tanácsba a parlamenti frakciók képviselőit és szakértőket hívtak meg.
Az alaptörvényt politikai konszenzussal kell kidolgozni
– húzta alá Leskiewicz. Fontosnak nevezte, hogy a tervezet kidolgozásakor „különféle nézeteket és véleményeket” ütköztessenek össze. A közös munka eredményeként megfogalmazott projektet pedig a parlamentnek kell majd jóváhagynia, és a megerősítéséhez népszavazás is szükséges – utalt a szóvivő a lengyel jogrendre.
A tervezetet Karol Nawrocki hivatali idejének végéig, 2030-ig dolgoznák ki
– jelezte Leskiewicz. Felidézte: az új alkotmány kidolgozását az elnök már a beiktatásakor, tavaly augusztusban kilátásba helyezte.
Az elnöki szóvivő által bemutatott kezdeményezést azonnal elutasította Donald Tusk kormányfő, aki vasárnap az X-en azt írta: „Karol Nawrocki úr bejelentette, hogy egy új alkotmányon fog dolgozni.
Azt javaslom, hogy kezdje a munkát a jelenlegi betartásával.”
Krzysztof Gawkowski kormányfőhelyettes kijelentette: az ő frakciója, a kormánykoalíciós Baloldal nem fog együttműködni az államfővel és az ellenzéki pártokkal az új alkotmány témájában, mert ez „nem volna összhangban a baloldali és a demokratikus értékekkel”.
Egy új alaptörvény elfogadását legutóbb Andrzej Duda előző elnök kezdeményezte a 2017-ben, szintén az alkotmány napja alkalmából. Az ügyben Duda népszavazási indítványt tett a parlamenti felsőházban, amely azonban a 2018 júliusában megtartott szavazáson elvetette a kezdeményezést.
