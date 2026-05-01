Karol Nawrocki Lengyelország alaptörvény alkotmány Donald Tusk

Lengyelországban a jobboldal tette meg az első lépést a megbékélés felé: Tusk egy mozdulattal visszautasította a tervet

2026. május 01. 22:33

A lengyel kormányfő hallani sem akar új alaptörvényről.

Új lengyel alkotmány kidolgozását kezdeményezi Karol Nawrocki lengyel elnök, az erre hivatott tanács első tagjait a május 3-i állami ünnepen, az alkotmány napján nevezik ki – jelentette be pénteken Rafal Leskiewicz lengyel államfői szóvivő.

A szóvivő a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban elmondta: az elnök tanácsadó testületeként létrehozandó alkotmányügyi tanácsba a parlamenti frakciók képviselőit és szakértőket hívtak meg.

Az alaptörvényt politikai konszenzussal kell kidolgozni

– húzta alá Leskiewicz. Fontosnak nevezte, hogy a tervezet kidolgozásakor „különféle nézeteket és véleményeket” ütköztessenek össze. A közös munka eredményeként megfogalmazott projektet pedig a parlamentnek kell majd jóváhagynia, és a megerősítéséhez népszavazás is szükséges – utalt a szóvivő a lengyel jogrendre.

A tervezetet Karol Nawrocki hivatali idejének végéig, 2030-ig dolgoznák ki

– jelezte Leskiewicz. Felidézte: az új alkotmány kidolgozását az elnök már a beiktatásakor, tavaly augusztusban kilátásba helyezte.

Tusk azonnal elutasította a javaslatot

Az elnöki szóvivő által bemutatott kezdeményezést azonnal elutasította Donald Tusk kormányfő, aki vasárnap az X-en azt írta: „Karol Nawrocki úr bejelentette, hogy egy új alkotmányon fog dolgozni.

Azt javaslom, hogy kezdje a munkát a jelenlegi betartásával.”

Krzysztof Gawkowski kormányfőhelyettes kijelentette: az ő frakciója, a kormánykoalíciós Baloldal nem fog együttműködni az államfővel és az ellenzéki pártokkal az új alkotmány témájában, mert ez „nem volna összhangban a baloldali és a demokratikus értékekkel”.

Egy új alaptörvény elfogadását legutóbb Andrzej Duda előző elnök kezdeményezte a 2017-ben, szintén az alkotmány napja alkalmából. Az ügyben Duda népszavazási indítványt tett a parlamenti felsőházban, amely azonban a 2018 júliusában megtartott szavazáson elvetette a kezdeményezést.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nemmostszülettem
2026. május 01. 23:39
Tehát csak az lehet demokratikus, ami baloldali. Értjük, köszönjük…
londonbaby
2026. május 01. 22:35
rohadt egy fasiszta tetves SS ez a görény is.. ideje lenne ezt a mocsok hitleristát is kilőni a faszba...!!! gondolom én....
