Lengyelországban a jobboldal tette meg az első lépést a megbékélés felé: Tusk egy mozdulattal visszautasította a tervet

Új lengyel alkotmány kidolgozását kezdeményezi Karol Nawrocki lengyel elnök, az erre hivatott tanács első tagjait a május 3-i állami ünnepen, az alkotmány napján nevezik ki – jelentette be pénteken Rafal Leskiewicz lengyel államfői szóvivő.

A szóvivő a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban elmondta: az elnök tanácsadó testületeként létrehozandó alkotmányügyi tanácsba a parlamenti frakciók képviselőit és szakértőket hívtak meg.