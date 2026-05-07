Katasztrófára figyelmeztet a szakértő: nem csak az olaj tűnik el, ha leáll a hajóforgalom a Hormuzi-szorosnál

Sebestyén Géza szerint a globalizáció nem stabil rendszer, hanem extrém törékeny, amelyet akár egyetlen kritikus pont kiesése is könnyen megingathat.
A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olajszállítást bénítaná meg, hanem a világgazdaság egészére súlyos következményekkel járna – erről írt közösségi oldalán Sebestyén Géza közgazdász.
A szakértő szerint a mindössze mintegy 40 kilométer széles tengeri útvonal a globális gazdaság egyik legfontosabb „szűk keresztmetszete”. Bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az alumínium, a műanyagipari alapanyagok, a műtrágya és a metanol jelentős része ezen az útvonalon keresztül jut el a világpiacra.
Sebestyén Géza úgy fogalmazott: ha leáll a szállítás, akkor „nincs alapanyag”, ami végső soron az autógyártást, a csomagolóipart és számos más termelési folyamatot is megbéníthat. Hozzátette, hogy a műtrágya hiánya kevesebb mezőgazdasági termést és dráguló élelmiszereket eredményezne világszerte.
A közgazdász szerint nemcsak a nyugati gazdaságok kerülnének bajba, hanem az Öböl-országok is, ahol gabona-, gyógyszer- és más alapvető importtermék-hiány alakulhat ki. Sebestyén Géza úgy látja: a globalizáció „nem stabil rendszer, hanem extrém törékeny”, amelyet akár egyetlen kritikus pont kiesése is könnyen megingathat.
