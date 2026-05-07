Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság sebestyén géza hormuzi - szoros globalizáció

Katasztrófára figyelmeztet a szakértő: nem csak az olaj tűnik el, ha leáll a hajóforgalom a Hormuzi-szorosnál

2026. május 07. 16:21

Sebestyén Géza szerint a globalizáció nem stabil rendszer, hanem extrém törékeny, amelyet akár egyetlen kritikus pont kiesése is könnyen megingathat.

2026. május 07. 16:21
null

A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olajszállítást bénítaná meg, hanem a világgazdaság egészére súlyos következményekkel járna – erről írt közösségi oldalán Sebestyén Géza közgazdász.

A szakértő szerint a mindössze mintegy 40 kilométer széles tengeri útvonal a globális gazdaság egyik legfontosabb „szűk keresztmetszete”. Bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az alumínium, a műanyagipari alapanyagok, a műtrágya és a metanol jelentős része ezen az útvonalon keresztül jut el a világpiacra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nemcsak a nyugati gazdaságok kerülnének bajba

Sebestyén Géza úgy fogalmazott: ha leáll a szállítás, akkor „nincs alapanyag”, ami végső soron az autógyártást, a csomagolóipart és számos más termelési folyamatot is megbéníthat. Hozzátette, hogy a műtrágya hiánya kevesebb mezőgazdasági termést és dráguló élelmiszereket eredményezne világszerte.

A közgazdász szerint nemcsak a nyugati gazdaságok kerülnének bajba, hanem az Öböl-országok is, ahol gabona-, gyógyszer- és más alapvető importtermék-hiány alakulhat ki. Sebestyén Géza úgy látja: a globalizáció „nem stabil rendszer, hanem extrém törékeny”, amelyet akár egyetlen kritikus pont kiesése is könnyen megingathat.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. május 07. 17:52
"Katasztrófára figyelmeztet a szakértő" És én mi a lóf@szt csináljak, ha már a szakértő ilyen előzékenyen figyelmeztetett. Fúrjak a ház mögött egy olajkutat?
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. május 07. 17:16
Volt már ilyen - kb 3200 éve, amikor a "Tengeri népek" inváziója miatt összeomlott a bronzkori Mükéné, Hettiták, Ugarit, Asszíria, Egyiptom stb. közötti kereskedelem, párszáz évig "görög sötét kor" ABC nélkül, aztán lassan valami visszajött, föníciaiak, Róma, klasszikus görög kor új írásjelekkel, elfelejtett mitológiával és lineáris B írással. Itt is csak a "mikor" a kérdéses.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. május 07. 16:45 Szerkesztve
A nemlétező háttérhatalom amerikai elnököktől függetlenül ugyanazért a célért harcol. Pár év aktív és véres háború után kialakul az orwelli egyensúly, Óceánia, Eurázsia és Keletázsia. Európa jelentéktelen periféria lesz, mocsokba, szegénységbe süllyedve.
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. május 07. 16:42
világgazdaság egészére súlyos következményekkel járna – nem értem Minek rohanni a végzetünk felé? Egy két generációval több élet lesz a Földön a lassulás által.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!