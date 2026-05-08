Itt az első konfliktus Magyar Péter és az Európai Bizottság között: az uniós források sorsa a tét

A Politico szerint forró a helyzet: Magyar Péter nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből
Gyorsan nehéz helyzetben találhatja magát a leendő miniszterelnök.
Míg az Európai Bizottság csak a 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás lehívását javasolja időhiány és költségvetési aggályok miatt, a Tisza Párt elnöke ragaszkodik a teljes összeghez.
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke első jelentős uniós tárgyalásán Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel egyeztetett a befagyasztott 10,4 milliárd eurós helyreállítási alap sorsáról.
A Politico cikke szerint
az Európai Bizottság csak a 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás lehívását javasolja időhiány és költségvetési aggályok miatt, ám Magyar Péter a teljes összeghez ragaszkodik.
A brüsszeli lap egyébként már korábban is arról írt, hogy a Tisza Párt vélhetően nem tudja hazahozni az uniós források egészét.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.