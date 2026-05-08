05. 08.
péntek
tisza párt ursula von der leyen magyarország politico Magyar Péter uniós források európai bizottság

Itt az első konfliktus Magyar Péter és az Európai Bizottság között: az uniós források sorsa a tét

2026. május 08. 09:40

Míg az Európai Bizottság csak a 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás lehívását javasolja időhiány és költségvetési aggályok miatt, a Tisza Párt elnöke ragaszkodik a teljes összeghez.

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke első jelentős uniós tárgyalásán Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel egyeztetett a befagyasztott 10,4 milliárd eurós helyreállítási alap sorsáról.

A Politico cikke szerint

az Európai Bizottság csak a 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás lehívását javasolja időhiány és költségvetési aggályok miatt, ám Magyar Péter a teljes összeghez ragaszkodik.

A brüsszeli lap egyébként már korábban is arról írt, hogy a Tisza Párt vélhetően nem tudja hazahozni az uniós források egészét.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
vezker
2026. május 08. 11:05
Most még minden felelősség nélkül lehet pofázni a plebsznek.
auditorium
2026. május 08. 11:00
Ne örüljünk az esetleges sikertelenség miatt, mert ez bennünket is érint. UvdL időt nyer, óvatos a pénzadással, nem igy az ukránokkal és azt kell mondanom, hogy az olaszokkal sem fösvény, bár időnként az EU-B. odapirit nekik is.
bondavary
2026. május 08. 10:25
Lassan kiderül, hogy Orbán Viktornak voltak bevethető eszközei Ursulával szemben. Nem tudhatjuk, hogyan hoztak volna eredményt, de Ursuláék csak az Alapszerződés ismételt felrúgásával tudtak volna reagálni, ami erodálta volna az EB működését. Magyar Pétert hatalomba segítették, de ezzel minden eszközt kivettek a kezéből, hogy a magyar érdeket képviselje. Ő a leggyengébb az általa vezetett kormányban, ahol nála fajsúlyosabb, vele ellentétben önerőből érvényesült emberek vannak.
Galerida
2026. május 08. 10:20
Annyit talán kap, hogy a rá költött milliárdokat törlesztgethesse(sük), de Zselé a nagyobb biznisz az EU-nak....ott valóban komoly korrupció van...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.