Csak három éve koronázták meg III. Károlyt, de már mindenki Vilmos herceg uralkodására készül

Milyen király lesz egy olyan férfiból, aki élete telén lép trónra? Viktória királynő hosszú uralkodását követően VII. Eduárd ritkás hajába már szintén ősz szálak keveredtek, mikor a canterburyi érsek a fejére helyezte a koronát. A királynő élete nagy részében neheztelt a fiára, mert őt vádolta a férje korai haláláért. Ennek következtében a trónörökös egészen Viktória életének az utolsó évtizedéig ki volt zárva az államügyekből, és nyugodtan folytathatta előkelően kicsapongó életmódját. Ennek ellenére népszerű király lett belőle, akinek nevéhez kötődik az utolsó békés évtized, mielőtt Európa lángba borult. Károly szintén egy népszerű és hosszú ideig uralkodó királynőt követett a trónon, de Eduárddal ellentétben ő egész életében az uralkodásra készült. Károly sok szempontból pontosan olyan, mint maga a brit monarchia: túl van a fénykorán, fáradt, idős és beteg. Károly egy kiüresedett intézmény élére került három évvel ezelőtt, és egy olyan koronát is jogart örökölt, amelyek múzeumi tárgyak, nem pedig a valódi hatalom jelképei. A király kifejezett célja a „korona modernizálása”, de uralkodásának első három évére árnyékot vetett kisebbik fia, valamint öccse botrányai, miközben ő és a walesi hercegné is súlyos betegséggel küzdött.

Károly király, Kamilla királyné, Vilmos herceg és Katalin hercegné a Buckingham Palota erkélyén a koronázás napján. Fotó: AFP

2023 tavaszán Károly koronázását majdnem tízmillióval kevesebb brit nézte, mint félévvel korábban II. Erzsébet királynő temetését. Az idén hetvennyolc esztendős Károly a 70-es években volt a népszerűségének a csúcsán, majd a kilencvenes években a válása, megítélése Diana hercegnő halála után került a mélypontra. A hercegnő rajongói egy időben azt remélték, hogy a válás miatt Károly helyett Vilmos fogja Erzsébetet követni a trónon. A trónörökös megítélésén nem segített, hogy elhúzódó várakozását egy rendkívül népszerű királynő árnyékában töltötte.