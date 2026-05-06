Csak három éve koronázták meg III. Károlyt, de már mindenki Vilmos herceg uralkodására készül
2026. május 06. 05:45
Károly királynak eddigi uralkodását botrányok, betegségek és a korona intézményének kiüresedése árnyékolta be.
2026. május 06. 05:45
13 p
0
0
1
Mentés
Milyen király lesz egy olyan férfiból, aki élete telén lép trónra? Viktória királynő hosszú uralkodását követően VII. Eduárd ritkás hajába már szintén ősz szálak keveredtek, mikor a canterburyi érsek a fejére helyezte a koronát. A királynő élete nagy részében neheztelt a fiára, mert őt vádolta a férje korai haláláért. Ennek következtében a trónörökös egészen Viktória életének az utolsó évtizedéig ki volt zárva az államügyekből, és nyugodtan folytathatta előkelően kicsapongó életmódját. Ennek ellenére népszerű király lett belőle, akinek nevéhez kötődik az utolsó békés évtized, mielőtt Európa lángba borult. Károly szintén egy népszerű és hosszú ideig uralkodó királynőt követett a trónon, de Eduárddal ellentétben ő egész életében az uralkodásra készült. Károly sok szempontból pontosan olyan, mint maga a brit monarchia: túl van a fénykorán, fáradt, idős és beteg. Károly egy kiüresedett intézmény élére került három évvel ezelőtt, és egy olyan koronát is jogart örökölt, amelyek múzeumi tárgyak, nem pedig a valódi hatalom jelképei. A király kifejezett célja a „korona modernizálása”, de uralkodásának első három évére árnyékot vetett kisebbik fia, valamint öccse botrányai, miközben ő és a walesi hercegné is súlyos betegséggel küzdött.
2023 tavaszán Károly koronázását majdnem tízmillióval kevesebb brit nézte, mint félévvel korábban II. Erzsébet királynő temetését. Az idén hetvennyolc esztendős Károly a 70-es években volt a népszerűségének a csúcsán, majd a kilencvenes években a válása, megítélése Diana hercegnő halála után került a mélypontra. A hercegnő rajongói egy időben azt remélték, hogy a válás miatt Károly helyett Vilmos fogja Erzsébetet követni a trónon. A trónörökös megítélésén nem segített, hogy elhúzódó várakozását egy rendkívül népszerű királynő árnyékában töltötte.
Károly az idejét környezetvédelmi aktivizmussal töltötte ki, amelyben idősebb fia Vilmos is követte őt. A zöld ügyek iránti elkötelezettsége mindig is vegyes érzelmeket váltott ki.
Ha valakit nem érint a klímaváltozás az éppen a régi és az új elit tagjai, éppen ezért visszatetszően hangzik egy herceg szájából, hogy a bolygó érdekében „adj fel mindent, egyél rovarokat és ne legyen tulajdonod!” Nem véletlen, hogy az arisztokrácia kedveli a zöld aktivizmust, hiszen a klímaváltozás érdekében lecsökkentett víznyomás, a papírszívószál, és egyéb kellemetlen intézkedések az átlagembereket sújtják, nem a több száz esztendős kastélyok lakóit.
Botrányok
Károly király eddigi uralkodását azonban nem saját tevékenysége határozta meg, hanem először fia ügyei, majd a testvérének András hercegnek a botrányai. Harry herceg ugyanis éppen az édesapja koronázása előtt jelentette meg az önéletrajzi könyvét, amiben kiteregette a családja szennyesét. Harry a könyvvel nemcsak az apját és a testvérét támadta, hanem magát a monarchia intézményét is. A herceg és színésznő felesége hat évvel ezelőtt költözött el Angliából, de kaliforniai életük nem úgy alakult, ahogy remélték, és projektjeik jelentős része elbukott, vagy meg sem valósult. Miután Harry könyvben, dokumentumfilmben, és interjúkban mindent elmondott a családjáról és a rövid időszakról, amit a feleségével közösen Angliába töltöttek, elapadtak a megkeresések: a házaspár a királyi család nélkül senki nem érdekelt. A herceg azonban nem hajlandó meglátogatni a családjával Angliát, mert azt állítja, hogy veszélyben lennének. Ezért már évek óta sikertelenül perel, hogy az állam biztosítsa a védelmét.
A legnagyobb botrány azonban nem Harryhez, hanem Károly király öccséhez Andráshoz kötődik, akinek tavaly egy életrajzi könyv részletezte kicsapongó életmódját, és eddig nem ismert pénzügyi visszaéléseit is, valamint rendkívüli részleteséggel mutatta be Jeffrey Epstein szexuális bűnözővel való baráti kapcsolatát. Ősszel a Buckingham Palota egy adminisztratív változtatás közölt, amelyből kiderült: Károly király megfosztotta öccsét címeitől és kitüntetéseitől. Ezen felül arra kényszerítette, hogy hagyja el fényűző windsori britokát, és költözzön át a bátyja norfolki kastélyához tartozó ingatlanba, amelynek költségeit a királyi család fogja állni. A lépés következtében András nem herceg többé, hanem Andrew Mountbatten Windsornak kell őt hívni. A botrány utólagosan árnyékot vetett nemcsak a királyra, aki nem lépett előbb, hanem a királynőre is, aki hosszú éveken át elfedezte a fia cselekedeteit. A brit királyi kommentárok szerint Vilmos walesi herceg követelte, hogy az apja lépjen fel keményebben Andrással kapcsolatban.
Az eset előtérbe tolta Vilmost is, akinek az uralkodását már csöndben készítik elő, tekintettel arra, hogy a király súlyos betegséggel küzd 2024 óta.
Megtörtént az elképzelhetlen: Károly király a növekvő botrányok hatására megfosztotta minden címétől öccsét, aki mostantól nem herceg, hanem szimplán Windsor Mountbatten András.
Az új generáció
A Buckingham Palota mindig diszkréten kommunikált a királyi család tagjainak az egészségi állapotáról. A britek nem is sejtették, hogy II. Erzsébet életének utolsó éveiben súlyos beteg volt, állítólag csontvelőrákban szenvedett, de ezt hivatalosan soha nem ismerte el a korona, és csak az utólag megjelent életrajzi könyvekből derült ki. Károly király 2024-ben ugyan azt nyilvánoságra hozta, hogy rákbetegséggel küzd, de részleteket nem közölt. Ugyanebben az időben kiderült, hogy Katalin hercegné is daganatos beteg. Míg a hercegné esetében később teljes felépülésről beszéltek, Károlynál a nyilatkozatok arról szóltak, hogy továbbra is kezelés alatt áll. A királyi kommentátorok között az az uralkodó nézet, hogy a király betegsége sokkal súlyosabb, mint amit a palota elárul. Éppen ezért egyre több cikk íródik a brit sajtóban, amely Vilmos közeli trónra lépésről szól. Tekintettel Károly népszerűtlenségére, a monarchia támogatói Vilmos hercegben és feleségében bíznak, hogy növelik az intézmény népszerűségét.
Azonban ez nem könnyű feladat, hiszen Vilmos imázsát jelentős támadás érte saját öccse Harry herceg irányából, aki önéletrajzi könyvében a bátyját a lehető legrosszabb fényben tüntette fel. A trónörökös a család nem hivatalos mottójához híven („sose panaszkodj, sose magyarázkodj”) nem reagált az öccse könyvére. Azonban azt egyértelművé tette a királyi tudósítókon keresztül, hogy ha örökli a koronát, akkor Harry herceget és feleségét nem látják szívesen Windsorban.
Vilmos herceg nem örökölte édesanyja megnyerő természetét, és akárcsak a nagyanyja és apja, ő is inkább introvertált. Apjával ellenétben az ő magánélete rendezett, bár a bulvársajtó róla is terjeszetett afférokról szóló pletykákat. Apjához hasonlóan ő is modernizálná a királyság intézményét, és sok olyan ügyet támogat, amely a progresszív kategóriába sorolható.
Bár Károly esetében is voltak kétségek, hogy elvált emberként hogyan lehet majd az anglikán egyház feje, Vilmos esetében a dilemma még jelentősebb, ugyanis vele kapcsolatban az is kérdés, hogy egyáltalán hívő-e.
A palota nemrég meg akarta nyugatni a kétkedőket és egy tanácsadón keresztül eljutatták a sajtónak, hogy a herceg „csöndes hívő”, azonban azt nem volt hajlandó kijelenteni Vilmos, hogy kereszténynek tartja magát. Így az a furcsa helyzet állhat elő, hogy az anglikán egyház feje agnosztikus lesz, amely jelzi, hogy valóban egy poszt-keresztény korszakba él Anglia.
Ha Károly királynak a szüleihez hasonlóan hosszú élet adatna, az uralkodása akkor is valószínűleg egy átmeneti időszakként vonul majd be a történelembe. Ha az élet ismétli önmagát, és a sötét geopolitikai előrejelzések igaznak bizonyulnak, akkor talán egy nap majd VII. Eduárdhoz hasonlóan úgy emlékeznek majd III. Károly uralkodására, mint azokra az évekre mielőtt eljött az összeomlás.