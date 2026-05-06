75 hektáron ég az erdő Kárpátalján

Közel 250 ember és légi járművek is dolgoznak az oltási munkálatokban.
Kárpátalján 75 hektáron ég az erdő a Borzsa-havas lejtőin, Volóc nagyközség közelében. A tűzvész oltásán jelenleg ? ember dolgozik, a munkában a katasztrófavédelem repülőgépei is részt vesznek – jelentette a Kárpátinfo.
A hatóság tájékoztatása szerint a tűzesetet május 5-én, 15:30-kor jelentették, és estére a lángok már mintegy 75 hektárnyi erdős területet érintettek. Május 6-án reggel még mindig zajlott a tűzoltás – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata.
Az oltásban 243 ember és 46 technikai eszköz vesz részt. A katasztrófavédelem 138 tűzoltót és 36 járművet vezényelt a helyszínre.
A hatóságok fontolgatják a katasztrófavédelem légi egységeinek bevetését is.
